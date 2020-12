África "não está sentada" à espera das vacinas

Os "mais altos representantes" da União Africana estão "pessoalmente envolvidos" no "esforço ativo de não deixar o continente de fora do esforço mundial de vacinação, sublinhou hoje Nkengasong, na conferência virtual semanal do Africa CDC, a partir de Adis Abeba.

"Temos estado em conversações com vários produtores, os trabalhos continuam e são prometedores", disse Nkengasong, referindo-se expressamente a negociações em curso com a Johnson&Johnson, a AstraZeneca e com o Serum Institute of India, o maior produtor de vacinas em volume, que se associou à AstraZeneca para desenvolver e produzir a vacina. "Estas discussões não podem ser consideradas negócios, é preciso tempo para que amadureçam", disse o diretor do Africa CDC, mas são "importantes", "especialmente nesta fase prévia, para garantir que o continente não é deixado para trás", acrescentou.

"O continente nunca até hoje vacinou mais de 100 milhões de pessoas por ano, e terá que fazer muito mais do que isso em 2021 se quiser ter alguma hipótese de combater esta epidemia", disse o responsável, sublinhando que esta foi uma das principais conclusões da conferência virtual de segunda e terça, patrocinada pelo Africa CDC, centrada na questão da "justa, equitativa e rápida alocação das vacinas anti-covid-19 para África".

"A segunda recomendação referiu-se à necessidade todas as vacinas serem pré-qualificadas pela Organização Mundial de Saúde, mesmo que doadas, por forma a prevenir a ocorrência de quaisquer efeitos adversos. As vacinas e a vacinação tornaram-se um tópico muito sensível e temos que investir esforços e tempo para o proteger de efeitos adversos", acrescentou.

Nkengasong sublinhou ainda que o continente emitiu um apelo às farmacêuticas produtoras das vacinas para que as "vendam a preços mais baixos do que aqueles praticados aos países com maiores rendimentos".

Finalmente, África irá empenhar "todos os esforços" no sentido de criar capacidades de produção própria de vacinas no continente, que reitera o objetivo de vacinar 60% de uma população de 1,2 mil milhões de habitantes nos próximos dois anos, mas tem a consciência de que o esforço de vacinação será prolongado por "vários anos", atendendo à evolução do vírus e da epidemia, garantiu Nkengasong.

Na síntese semanal do comportamento epidemiológico, o diretor do Africa CDC anunciou que o continente africano regista um total de 2,4 milhões de casos de infeção, numero que corresponde a 3,4% dos casos de infeção em todo o mundo. Do total de infeções em África, mais de 2 milhões de pessoas recuperaram completamente da doença, ou seja, acima de 85% dos casos de infeção reportados.

O número de mortes decorrentes da doença ascende a mais de 57 mil, o que aponta para uma taxa de fatalidade no continente na ordem dos 2,4% e para uma percentagem de 3,5% das mortes em todo o mundo.

Cinco países são responsáveis por mais de 70% de todos os casos de contágio com o vírus SARS-CoV-2 registados: África do Sul (com 36% dos casos), Marrocos (17%), Egipto (5%), Etiópia (5%) e Tunísia (5%).

Na última semana, o continente registou 116 mil novos casos de infeção e 2,4 mil novas mortes, o que representa um aumento de 17,2% de infeções e de 8,7% do registo das mortes em relação aos números apresentados no passado dia 10. Os cinco países que reportaram um maior número de novos casos de infeção incluem a África do Sul, Marrocos, Tunísia, Uganda e Líbia.

Nas últimas quatro semanas, entre 16 de novembro e 13 de dezembro, regista-se um aumento médio de 6,1% de novos casos no conjunto das cinco regiões africanas, com a região da África Austral a liderar a média de novos casos (+35%), seguida pela África Central (+28%), África Ocidental (+27%) e a África do Norte regista um aumento médio de novos casos na ordem dos 9%. A África Oriental regista uma diminuição 0,6% de novos casos.

No mesmo período e por países, a Nigéria registou um aumento médio de novos casos de infeção na ordem dos 48%, a subida média de novos casos no Egipto foi de 20%, na República Democrática do Congo (RDCongo) foi de 45% e na África do Sul foi de 37%. A Etiópia continua a registar uma diminuição média de novos casos de infeção, na ordem dos 4% nas quatro semanas em análise e o Quénia também registou uma diminuição média de novos casos de 18%. O comportamento epidemiológico nestes dois países explica a diminuição média de 0,6% no período em análise na região da África Oriental.

O registo médio de novas mortes mostra o aumento médio de 38% na Nigéria, 13% na Etiópia, 28% na África do Sul, e menos 20% em média no Quénia. Na RDCongo, o registo médio de novas mortes acelerou fortemente, para mais 109% nas quatro semanas em análise.

O continente realizou um total de 24 milhões de testes até agora, o que representa um aumento de 3,1% em relação ao número divulgado na semana passada, com Marrocos, Etiópia, Egipto, Quénia, Nigéria, Uganda, Ruanda, Gana e Camarões a liderarem este desempenho.