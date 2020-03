África precisa de 100 mil milhões e pede perdão dos juros da dívida

"África necessita de um estímulo económico de emergência no valor de 100 mil milhões de dólares [92,5 mil milhões de euros]; como tal, o perdão de todos os juros da dívida deste ano, estimados em 44 mil milhões de dólares (40,7 mil milhões de euros), e a possível extensão deste perdão a médio prazo, daria margem orçamental imediata e liquidez aos governos nos seus esforços para responder à pandemia da covid-19", lê-se num comunicado da Comissão Económica da ONU para África (UNECA) distribuído em Adis Abeba, onde decorreu a reunião dos ministros das Finanças.

No documento, explica-se que "o perdão do pagamento dos juros não deve incluir apenas os pagamentos da dívida pública, mas também deve incluir as emissões de dívida soberana" e acrescenta-se que "os ministros concordaram na necessidade de se ponderar que, para os Estados frágeis, sejam perdoados os juros e as amortizações da dívida, encorajando a utilização dos instrumentos do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco de Desenvolvimento Africano e outras instituições regionais".

Na quarta-feira, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, já tinha defendido a criação de um pacote de ajuda no valor de 150 mil milhões de dólares (138,7 mil milhões de euros) para África, sob a forma de apoio aos orçamentos dos países e empresas privadas em África.

Na proposta de três pontos, o governante etíope defendia também o apoio do G20, o grupo das 20 nações mais industrializadas, à Organização Mundial de Saúde e ao Centro de Controlo e Prevenções de Doenças africano para fortalecer os sistemas de saúde e a preparação para a emergência sanitária.

No terceiro ponto, Abiy Ahmed propunha ainda a implementação de uma estratégia global de redução da dívida e planos de reestruturação destes montantes, lembrando que "uma estratégia e uma abordagem globais" são necessárias para conter a pandemia de covid-19.

No comunicado da UNECA, os ministros das Finanças africanos lembraram que "mesmo antes da pandemia, África já estava a sofrer uma enorme diferença entre o financiamento recebido e o necessário para cumprir as metas de desenvolvimento" e vincaram que as previsões apontavam para uma queda de 2 ou 3 pontos percentuais, em média, de quebra no crescimento devido à pandemia.

Para os ministros africanos, além de uma resposta coordenada e unida por parte dos governos, é também necessário que o setor privado proteja os 30 milhões de empregos em risco, "particularmente no turismo e na aviação no continente", defendendo ainda que "noutros setores como a agricultura, importações e exportações, produtos farmacêuticos e banca, todos os juros e pagamentos de dívida empresarial devem ser usados para reestruturar, eliminar e garantir liquidez em 2020".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

O continente africano registou 58 mortes devido ao novo coronavírus, aproximando-se dos 2.000 casos em 45 países e territórios, segundo as estatísticas mais recentes.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena, estado de emergência e o encerramento de fronteiras.