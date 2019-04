África precisa de instituições independentes de um único líder - Ellen Johnson Sirleaf

Lusa07 Abr, 2019, 12:28 | Mundo

"Houve imensos progressos na governação em África. Temos mais de 30 democracias no continente, mas precisamos de criar instituições fortes e independentes de uma grande personalidade, de um único grande líder", disse.

Ellen Johnson Sirleaf falava em entrevista à agência Lusa, em Abidjan, Costa do Marfim, à margem da iniciativa anual sobre governação da Fundação Mo Ibrahim, organização que promove a democracia e a boa governação em África.

"Essas instituições têm de ser profissionais porque ainda há muito trabalho a fazer no domínio da responsabilização e transparência dos governos", acrescentou.

Esta economista que estudou em Harvard e foi convencedora do Nobel da Paz (2011), governou a Libéria durante dois mandatos, desde 2006, tendo passado testemunho em janeiro de 2018 ao antigo jogador de futebol George Weah.

A primeira mulher a ser eleita democraticamente como presidente de um país africano venceu a edição de 2017 do Prémio Mo Ibrahim, que distingue a boa governação e a liderança nos países africanos.

O galardão, que em anos anteriores não foi entregue por falta de candidatos credíveis, não teve também laureados em 2018, mas Johnson Sirleaf não vê neste facto qualquer sinal de uma eventual deterioração da governação no continente.

"Não houve nenhuma transição pacífica de poder importante e que cumpra os critérios do Prémio. Os mandatos têm sido prolongados e um dos critérios é o cumprimento do mandato e a passagem pacífica do poder", disse.

Ellen Johnson Sirleaf preside atualmente ao painel de alto nível sobre migrações da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA).

CFF // FPA