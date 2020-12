"Afronta à justiça". ONU critica indultos de Trump a seguranças da Blackwater

A 23 de dezembro, a Casa Branca anunciou um conjunto de indultos concedidos a 15 cidadãos. Entre eles estão incluídos quatro agentes de segurança militar privada condenados pelo homicídio, em 2007, de cidadãos iraquianos durante a ocupação americana do Iraque.Nicholas Slatten foi condenado a prisão perpétua pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos devido ao seu envolvimento no homicídio de 17 civis iraquianos na Praça de Nisour, em Bagdad – uma das maiores 'manchas' da presença norte-americana no Iraque.Os outros três seguranças da empresa Blackwater (Paul Slough, Evan Liberty e Dustin Heard) foram condenados por homicídio voluntário e tentativa de homicídio, na sequência do assassinato de 14 civis iraquianos em 2007.Esta quarta-feira, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos criticou estes indultos.disse a presidente do grupo de trabalho da ONU sobre o uso de mercenários em comunicado., lê-se num outro comunicado do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, dirigido pela ex-Presidente chilena Michelle Bachelet.“Estes perdões violam as obrigações dos EUA sob o direito internacional e prejudicam o direito internacional humanitário e os direitos humanos a um nível global”, defendem os especialistas da ONU, recordando que as Convenções de Genebra obrigam os Estados a responsabilizarem os criminosos pelos seus crimes de guerra, mesmo quando atuam enquanto funcionários de empresas de segurança privadas.Os perdões concedidos pelo presidente dos EUA foram também amplamente criticados por funcionários norte-americanos. O general David Petraeus e Ryan Crocker, comandante das forças dos EUA e embaixador dos EUA no Iraque na altura do incidente, respetivamente, apelidaram os indultos de “Por sua vez, a Casa Branca anunciou em comunicado que os indultos foram “largamente apoiados pelo público”, nomeadamente por vários deputados republicanos.

“O nosso sangue é mais barato do que a água”

A notícia dos indultos atribuídos aos quatro seguranças que participaram no episódio que ficaria conhecido como “o massacre da Praça Nisour” não foi bem recebida no Iraque. O Governo iraquiano defende que a iniciativa de Trump compromete e contradiz os compromissos que Washington alega ter com a defesa dos direitos humanos.“A justiça não existe. Peço ao povo americano que fique connosco. Perdi o meu pai e muitas mulheres e crianças inocentes também morreram”, apelou Adil al-Khazali em declarações a The Guardian “Peço ao Governo norte-americano que reconsidere, porque com esta decisão, os tribunais dos Estados Unidos estão a perder reputação. Trump não tem o direito de perdoar assassinos de pessoas inocentes”, acrescentou Adil al-Khazali.

Haidar al-Barzanji, investigador académico iraquiano, também defende que o ainda presidente Trump “não tem o direito de decidir em nome das famílias das vítimas o perdão desses criminosos. É contrário aos direitos humanos e à lei”. De acordo com a lei iraquiana, explica o investigador, os quatro seguranças da empresa Blackwater “só podem ser indultados se as famílias das vítimas os perdoarem. Eu encorajo as famílias das vítimas a solicitarem uma queixa contra Trump quando Biden assumir o poder”.







Enquanto presidente eleito, Joe Biden será certamente pressionado pelas autoridades iraquianas a reverter a decisão. “Será a primeira coisa que discutiremos com ele”, disse um assessor de Mustafa al-Kadhimi, primeiro-ministro do Iraque. Slough, Liberty e Heard foram considerados culpados de 13 acusações de homicídio voluntário e 17 de tentativa de homicídio em 2014, o que lhes valeu 30 anos de cadeia. Slatten, o atirador da equipa e primeiro a abrir fogo, foi condenado por homicídio em primeiro grau a prisão perpétua.



De acordo com a acusação, a coluna fortemente armada da empresa Blackwater lançou um ataque com snipers, metralhadoras e lança-granadas contra os civis. Um ataque não provocado, mas que os advogados de defesa argumentaram ter sido de reação a uma emboscada de rebeldes iraquianos.





“A dimensão da perda e sofrimento humano desnecessários atribuíveis à conduta criminosa dos arguidos em 16 de setembro de 2007 é impressionante”, declarou na altura a acusação.

Uma antiga colega universitária de uma das vítimas do massacre admitiu ao jornal britânico que a atitude de Donald Trump não foi surpreendente para os iraquianos. “Os americanos nunca trataram os iraquianos de forma igual. Para eles, o nosso sangue é mais barato do que a água e as nossas exigências por justiça e responsabilidade são apenas um incómodo”, defendeu.