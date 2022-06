Agência atómica da ONU está a preparar visita a central de Zaporizhia

"Não é uma questão de querer ou desejar esta missão, é uma obrigação do lado da Ucrânia como do lado da AIEA", disse o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, antes da reunião do Conselho de Governadores, que se realiza esta semana em Viena.

Para Grossi, "a situação atual é insustentável", já que os trabalhos de manutenção essenciais estão a ser adiados, os equipamentos vitais não estão a ser entregues e o risco de acidente aumenta.

O chefe da agência das Nações Unidas também expressou "profunda preocupação com as condições de trabalho extremamente difíceis" que os funcionários ucranianos estão a enfrentar.

"É por isso que os especialistas da AIEA devem ir" imediatamente, defendeu Grossi, esclarecendo que está a " trabalhar ativamente para organizar uma visita", de acordo com um comunicado.

Hoje, Kiev reiterou a sua oposição a esta visita, alegando que ela legitimará aos olhos da comunidade internacional a ocupação da central pelas forças russas.

"Ninguém os convidou", pode ler-se numa mensagem da agência ucraniana de energia atómica, Energoatom, na rede social Telegram.

Para esta agência, a visita da AIEA apenas deve acontecer quando a Ucrânia retomar o controlo total da central nuclear.

As forças de Moscovo assumiram no início de março o controlo desta central de Zaporijia, numa região que ainda está sob controlo ucraniano.