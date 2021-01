Agência da ONU confirma que Irão iniciou enriquecimento de urânio a 20%

"O diretor-geral Rafael Mariano Grossi informou os estados membros da AIEA que o Irão começou a fornecer urânio já enriquecido a 4,1% (...) com o objetivo de aumentar para 20%", anunciou a agência da ONU num comunicado.

Segundo o último relatório publicado em novembro pela AIEA, Teerão enriqueceu urânio em grau superior ao limite previsto no acordo internacional (3,67%), mas não ultrapassou o limite de 4,5%, e sempre cumpriu suas inspeções.

Mas a situação escalou após o assassínio, no final de novembro, do físico nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh.

Na sequência do ataque, atribuído pelo Irão a Israel, o Parlamento iraniano, com uma maioria conservadora, aprovou uma lei recomendando a produção e armazenamento de "pelo menos 120 quilogramas por ano de urânio enriquecido a 20%", bem como o fim das inspeções da AIEA.

O Governo iraniano ainda se tentou opor a esta decisão parlamentar, mas, em dezembro, o Conselho de Guardiães da Constituição, o árbitro entre o Governo e o Parlamento, aprovou a lei.

Hoje, o Governo confirmou que terá de implementar a lei, que leva ao aumento do volume de enriquecimento do urânio, o que a AIEA já confirmou.

A União Europeia já avisou que o enriquecimento de urânio a 20% "constituiria um afastamento considerável" dos compromissos do Irão, com "graves consequências".

Para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o anúncio do enriquecimento reflete "as intenções (do Irão) de desenvolver o seu programa nuclear militar".

O acordo nuclear foi alcançado em Viena em 2015, após anos de duras negociações entre o Irão e os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (Reino Unido, China, França, Rússia, Estados Unidos) mais a Alemanha -- um tratado que os EUA abandonaram unilateralmente, em 2018, alegando a falta de cumprimento por parte de Teerão.

O acordo, que limita o programa nuclear iraniano em troca de isenção de sanções internacionais, estipula, entre outras restrições, que o Irão não pode enriquecer urânio a um nível superior a 3,67%.

As autoridades iranianas já ultrapassam esse limite máximo de pureza desde 2019, mas apenas até 4,5%, com o objetivo de pressionar os demais signatários do pacto para neutralizar as sanções americanas.

Antes de o acordo ser assinado, o Irão atingiu um nível de enriquecimento de 20%, por isso avisou que repetir esse gesto seria uma tarefa fácil.

Essa pureza, entretanto, permanece bem abaixo dos 85-90% necessários para fazer uma bomba nuclear, a principal preocupação da comunidade internacional, apesar de o Irão sempre ter negado ter esse objetivo.