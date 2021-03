Agência das Nações Unidas para a população lança apelo humanitário de 10 ME

"Com mulheres e raparigas vivendo em campos de deslocados superlotados e em comunidades anfitriãs, o UNFPA estima que mais de 3.200 mulheres deslocadas podem precisar de atendimento urgente em resposta à violência sexual", referiu a agência, numa nota distribuída à comunicação social.

Segundo a agência das Nações Unidas, o conflito armado em Cabo Delgado, que começou há três anos, e o impacto do ciclone Kenneth, que se abateu sobre distritos costeiros da província em abril de 2019, afetaram um total de 1,3 milhões de pessoas.

"Cabo Delgado passa por uma tempestade perfeita de conflitos, ciclones, covid-19 e cólera. As mulheres e raparigas enfrentam o maior impacto dessas crises. Elas continuam em movimento, com muitas tendo que fugir das suas casas imediatamente, sem quaisquer itens pessoais ou acesso a serviços para cuidar da sua saúde, higiene ou segurança", observou Andrea M. Wojnar, representante do UNFPA em Moçambique, citada na nota.

Apesar das limitações orçamentais, a agência avançou que, em parceria com o Governo, tem apoiado as populações vulneráveis na província do norte de Moçambique, com destaque para um total de 20.000 mulheres e raparigas de áreas remotas que foram acompanhadas em matérias ligadas à saúde sexual e reprodutiva.

A agência exortou a comunidade internacional para um maior envolvimento no apoio humanitário às populações afetadas pela violência em Cabo Delgado, avançando que o valor necessário será usado para reforçar as capacidades dos centros de saúde temporários, bem como treinar pessoal para a criação de clínicas móveis para fornecer o atendimento em áreas remotas.

"Se não agirmos agora, as consequências serão devastadoras nos próximos anos. Estamos a apelar à comunidade internacional para aumentar o apoio financeiro para que mulheres, raparigas e jovens possam obter a assistência humanitária necessária para salvar vidas", acrescentou a representante do UNFPA.

Em dezembro, a Organização das Nações Unidas já havia lançado um apelo de um total de 207 milhões de euros para garantir a assistência humanitária às populações deslocadas devido à violência armada em Cabo Delgado.

A violência armada na província do norte de Moçambique, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África, para a exploração de gás natural, está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 670 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos.

A violência surgiu em 2017 e algumas das incursões foram reivindicadas pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico depois de 2019, mas a origem dos ataques continua sob debate.