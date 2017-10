Agência de energia atómica confirma que Irão está a cumprir acordo nuclear

Lusa29 Out, 2017, 18:01 / atualizado em 29 Out, 2017, 18:11 | Mundo

O diretor geral da agência, Yukiya Amano, visitou Teerão duas semanas depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar abandonar o acordo assinado em 2015 pelo Irão e pelo grupo composto pelos Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha.



"A agência esteve a supervisionar e verificar de maneira imparcial, objetiva e rigorosa" o acordo desde a sua entrada em vigor em janeiro de 2016, afirmou, sem comentar a posição de Trump, que quer rever os mecanismos de inspeção, retirar prazos às restrições impostas e acabar com o programa de mísseis balísticos iraniano.



No parlamento iraniano, o Presidente, Hasan Rohaní, afirmou que o Irão "fabricou, fabrica e fabricará mísseis, porque com isso não está a violar leis internacionais", considerando ridículo rever o acordo porque os Estados Unidos violam eles próprios acordos, incluindo alguns aprovados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.



"Continuaremos a defender a nossa segurança nacional e aviso quem violar os seus compromissos de que isso será mau para si e a República Islâmica do Irão dar-lhes-á uma resposta determinante", declarou.



O acordo nuclear limita e permite controlo sobre o programa nuclear iraniano para evitar que produza armas nucleares, em troca do levantamento de sanções internacionais.