Agência de inspeção nuclear da ONU rejeita pedido de Israel

RTP02 Out, 2018, 17:40 / atualizado em 02 Out, 2018, 17:46 | Mundo

A mensagem parece ser uma resposta às declarações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que durante o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, a semana passada, exigiu à Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA) que investigasse um alegado “armazém nuclear secreto” no Irão.



"A agência envia inspetores aos locais apenas quando necessário. A agência leva a cabo todas as verificações relevantes das informações disponíveis, mas não acolhe nenhuma informação pelo seu valor facial," afirmou em comunicado o chefe da IAEA, Yukiya Amano.



"Para manter a credibilidade, a independência da agência em relação à implementação de atividades de verificação é da mais extrema importância. (…) Toda a informação obtida, incluindo a de terceiros, é sujeita a uma revisão rigorosa e avaliada em conjunto com outras informações disponíveis”, conclui.