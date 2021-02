Agência Europeia. Vacina da AstraZeneca pode ser usada em maiores de 65 anos

Agência Europeia do Medicamento confirma que a vacina da AstraZeneca pode ser usada em maiores de 65 anos. Vários países europeus estão preocupados com a progressão da variante britânica do coronavírus. A Alemanha diz que em breve esta variante, se vai tornar a dominante no país e a Itália alerta para uma taxa de disseminação alarmante em algumas regiões.