Miguel Pereira da Silva - Lusa

O propósito dessa mudança no investimento é contribuir para limitar o aumento das temperaturas no planeta a um grau e meio.



Esta sugestão para o sector dos combustíveis fósseis vem no relatório da Agência Internacional de Energia publicado a uma semana do início da cimeira sobre o clima, a COP 28, no Dubai.



Mais pormenores no trabalho do jornalista da Antena 1 Nuno Carvalho.