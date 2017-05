Agência oficial da Coreia do Norte faz rara crítica à China

Lusa 04 Mai, 2017, 09:55 | Mundo

A China é o principal aliado e parceiro comercial da Coreia do Norte.

Em fevereiro, porém, Pequim suspendeu as importações de carvão oriundas do país vizinho, em linha com as sanções adotadas pelas Nações Unidas.

Face à pressão exercida pelos Estados Unidos, a China tem também apelado a Pyongyang para que suspenda o seu programa nuclear.

Na quarta-feira, a agência noticiosa Korean Central News Agency afirmou que a China faz agora "todos os dias comentários absurdos e irresponsáveis, que só acrescentam tensão à situação atual".

O artigo cita comentários difundidos pela imprensa estatal chinesa, acusando esta de inventar "desculpas esfarrapadas para dançar ao ritmo dos Estados Unidos" e culpar Pyongyang pelo deterioramento das relações bilaterais.

"A China não deve mais testar os limites da paciência da RPDC", lê-se no comentário, que usa a sigla para o nome oficial do país, República Popular Democrática da Coreia.

Pequim "deve antes pensar bem nas graves consequências de derrubar o pilar das relações" entre os dois países, acrescenta.

O artigo não é atribuído a nenhuma agência ou funcionário do Governo e o escritor é apenas identificado como Kim Chol. Ainda assim, é raro ler uma crítica direta da Coreia do Norte dirigida à China.

Anteriormente, a agência norte-coreana optou por fazer uma crítica velada, optando por se referir à China apenas como um "certo país vizinho".

Entretanto, a imprensa estatal chinesa tem feito criticas frequentes a Pyongyang.

Em editorial, o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, órgão oficial do Partido Comunista Chinês, avisa hoje que as ações da Coreia do Norte ameaçam o tratado de não-agressão assinado entre os dois países em 1961.

A publicação apela ao regime para pôr fim aos seus testes nucleares.

"A China não vai permitir que a sua região nordeste seja contaminada por atividades nucleares da Coreia do Norte", afirma.

O jornal avisou já em edições anteriores que a China poderia cortar o fornecimento de petróleo ao país vizinho, caso este persista com os testes atómicos.

Esta semana, o Diário do Povo afirmou também que as ambições nucleares da Coreia do Norte "colocam o próprio país e toda a região em grande perigo".