Agência para os Refugiados emitiu maior número de declarações de emergência em 2023

De acordo com os dados oficiais, foram enviados auxílios humanitários no valor de 53,5 milhões de dólares (49,17 milhões de euros) e assistidas 16,7 milhões de pessoas em várias crises, como os terramotos na Síria, Turquia e Afeganistão, as inundações na Líbia e no Corno de África, além dos conflitos no Sudão, Nagorno-Karabakh e Somália e dos movimentos migratórios, sem precedentes na América Latina e no Caribe.

"No último ano, testemunhamos um assombroso aumento nas situações de emergência", indicou a diretora de Relações Externas da ACNUR, Dominique Hyde, que justificou estes números com as novas crises que surgiram e com o agravamento de outras.

"[Este contexto] tem desafiado ao máximo a nossa capacidade de resposta", acrescentou.

A responsável recordou que muitas das crises deixaram pessoas e famílias a necessitarem, de forma desesperada, de assistência e proteção, o que requer uma "ação coletiva e solidária".

A ACNUR prevê que este ano persista esta tendência de aumento, uma vez que o número de deslocações forçadas poderá chegar aos 130 milhões de pessoas até ao final de 2024.