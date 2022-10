Agendas partidárias divergentes fazem de campanha "conversa de surdos"

Na agenda dos candidatos democratas, as prioridades são a saúde, aborto, clima, armas e integridade das eleições; para os candidatos republicanos, imigração, armas, aborto, impostos e inflação são os temas preferidos, de acordo com um estudo da Brookings Institution.

Mesmo se o controlo de armas e a liberalização do aborto entraram nas campanhas dos dois partidos, as abordagens são substancialmente diferentes e os debates televisivos têm revelado que os candidatos têm muito pouco terreno comum para discutir.

"Alguns dos debates parecem conversas de surdos, por vezes com argumentos tão fechados que quase não permitem contraditório", disse à Lusa Norman Eisen, investigador da Brookings Institution, comentando o painel de temas de campanha para as eleições intercalares nos Estados Unidos, que se realizam em 08 de novembro, em ambiente de forte tensão política entre os dois principais partidos.

Para os candidatos republicanos, a recente decisão do Supremo Tribunal, de reverter a jurisprudência que obrigava os estados a cumprir a lei federal sobre a liberalização do aborto, é uma vitória da legitimidade democrática, e é necessário que os governos estaduais criem as suas próprias regras.

Os candidatos democratas apontam o tema da liberalização do aborto como prova das ameaças de excessos conservadores que representam os seus adversários republicanos, apelando a que os eleitores escolham o partido que protege os direitos das mulheres e legislação mais progressista.

O tema da integridade eleitoral é novo nas campanhas eleitorais norte-americanas, tendo sido introduzido por causa da insistência do ex-Presidente Donald Trump em que as eleições presidenciais de 2020 foram um "roubo".

Por isso, é natural que seja um tema preferido dos candidatos democratas, que aproveitam para defender reformas que permitam o mais fácil acesso ao voto, sobretudo entre o eleitorado das minorias.

Os republicanos preferem voltar ao tema que foi bandeira da campanha presidencial de Trump, a imigração, acenando de novo com os riscos da entrada de cidadãos pela fronteira do México, sem documentação.

Ainda assim, o Partido Republicano após a saída de Trump da Casa Branca parece ter-se dividido sobre esta matéria: de acordo com o relatório da Brookings Institution, cerca de metade dos candidatos quer continuar a construção do muro entre os EUA e o México, detendo e deportando os imigrantes ilegais, enquanto a outra metade advoga meramente o reforço das medidas de segurança na fronteira.

Mas são os temas económicos aqueles que têm dominado as campanhas dos candidatos republicanos, aproveitando o aumento dos preços dos combustíveis e a fraca recuperação económica após a pandemia de covid-19 para acusar o Governo do Presidente Joe Biden de ser ineficaz e de não ter um projeto de desenvolvimento sustentado para o país.

A maioria dos candidatos democratas tem visto neste tema uma janela de oportunidade para apontar o dedo ao falhanço das medidas económicas dos democratas, insistindo na sua visão assente na diminuição de impostos e abolição do que apelam de "excessos de regulação" impostos pelas administrações dos presidentes Barack Obama (2009-2017) e, agora, Joe Biden.

Por outro lado, a dificuldade sentida pela Casa Branca em combater a inflação, apesar dos esforços da Reserva Federal (que tem aumentado substancialmente as taxas de juro), é um dos temas dominantes desta campanha eleitoral, mais uma vez, pela voz dos candidatos republicanos.

De acordo com o documento da Brookings Institution, apenas 17% dos candidatos democratas falam do tema, incómodo para Biden, procurando evitar embaraços, nomeadamente por causa do fracasso de recentes medidas, como as de injetar no mercado energético o petróleo das reservas estratégicas, na tentativa desesperada de fazer baixar o preço da gasolina em véspera de eleições.

Em contrapartida, os democratas puxam pelo tema do clima, para aproveitar o embaraço das decisões de Trump nesta área, nomeadamente a saída (já revertida por Biden) do Tratado de Paris, que foi fortemente criticada pela maioria dos governos estaduais, mesmo alguns dominados pelos republicanos.

De fora da agenda política da campanha para as eleições intercalares parecem ficar temas internacionais, como a invasão russa da Ucrânia, apesar de ser um tema fraturante entre os dois partidos e que promete muita discussão no Senado e na Câmara.

"Os eleitores deram indicações claras de que têm outras prioridades e os candidatos não arriscam falar de política internacional quando os temas domésticos, em particular aqueles que são problemáticos, se agravam diariamente", explicou à Lusa Norman Eisen.

Por outro lado, diz este investigador da Brooking Institution, nem os democratas querem recordar episódios pouco edificantes - como a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão -- nem os republicanos querem dizer aos eleitores como vão continuar a apoiar os generosos donativos da Casa Branca ao regime de Kiev, quando falta investimento interno.