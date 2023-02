Agente da polícia baleado mortalmente durante perseguição em Filadélfia

O alegado roubo terá ocorrido numa loja de conveniência perto do campus, e o agente foi declarado morto no hospital universitário, revela um comunicado da instituição educativa.

A nota aponta que a universidade não vai identificar para já o agente baleado por respeito à família e amigos.

Entretanto, a associação dos polícias da Universidade Temple admitiu desconhecer os detalhes do incidente, mas sublinhou que o agente terá perdido a vida no cumprimento do dever.

A estação de televisão WPVI-TV adiantou que a vítima foi baleada na cabeça e que até ao momento não foram feitas detenções.

Citado pelo jornal Philadelphia Inquirer, Ken Kaiser, da Universidade Temple, referiu que esta foi a primeira morte a tiro de um polícia do campus ao longo dos seus mais de 30 anos de serviço na instituição.

"Simplesmente abala toda a gente", disse.

Este foi o primeiro tiroteio fatal de um polícia em serviço em Filadélfia desde 2020, ainda de acordo com o jornal diário.