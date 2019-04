Agente russa condenada nos EUA por ingerência na política norte-americana

Paulo Alexandre Amaral - RTP26 Abr, 2019, 18:57 | Mundo

Aquando da detenção, em Julho passado, a acusação à “agente russa” apontou desde logo a uma potencial ligação dos republicanos ao Kremlin. Trata-se, num momento em que se discute o relatório Mueller sobre o eventual conluio entre a equipa de Donald Trump e elementos ligados a Moscovo, da primeira condenação de um cidadão russo, no caso cidadã, por tentativa de criar um esquema de interferência do Kremlin na política americana.Maria Butina foi acusada de envolvimento num plano para interferir na política americana e colocar o Partido Republicano numa rota de convergência com Moscovo.





Maria Butina seria, de acordo com a acusação, uma das peças-chave da estratégia russa que contava com a participação de altos responsáveis do Kremlin para introduzir a agente nas altas esferas de Washington. O estabelecimento de um canal privilegiado entre Donald Trump – que Butina acreditava que iria ganhar as pPresidenciais – e Vladimir Putin seria um dos objectivos da agente de 29 anos.





Esta sexta-feira, um tribunal de Washington condenou Maria Butina a 18 meses de prisão, e expulsão do país após cumprir a sentença. Butina, que construiu uma reputação de defensora do direito às armas na Rússia antes de viajar para os Estados Unidos, considerou-se culpada de conspirar com um membro do Kremlin para ganhar acesso à Associação de Armas Norte-Americana (National Rifle Association – NRA, na sigla original), mas não mais do que isso.









Nas alegações da defesa, a equipa de Butina admitiu que esta teria trabalhado com e sob as orientações de Alexander Torshin, senador que serviu no Conselho da Federação da Rússia entre 2001 e 2015, e actual vice-governador do Banco Central da Rússia. O seu nome tem sido implicado em vários esquemas duvidosos com os serviços de segurança e o crime organizado.





O facto de Torshin pertencer ao grupo de uma vintena de oligarcas e cidadãos russos alvo de sanções por alegada tentativa de interferência na política interna de vários países ocidentais não terá servido da melhor forma a estratégia de defesa da “agente” russa de 30 anos.





A acusação aponta ainda um membro activo da política norte-americana como elemento do esquema conspirativo de Maria Butina, que insistiu durante o julgamento que as suas intenções eram unicamente de estreitar relações políticas entre os dois países, mostrando arrependimento e “tudo ter feito para redimir os seus erros através da cooperação” com os investigadores.





A equipa do Ministério Público levou perante o tribunal o testemunho de um antigo agente do FBI que a estratégia de Butina para infiltrar os grupos conservadores “tinha todas as marcas” de um serviço de informações. Admitindo que não se trata de uma agente no sentido tradicional do que temos por um espião, Erik M. Andersson, o procurador responsável pelo processo, escreveu que “o valor desta informação é imenso para a Federação Russa (…) Operações deste tipo podem causar fortes danos na nossa segurança nacional ao dar a agentes secretos acesso ao nosso país e a indivíduos poderosos que podem influenciar a sua direção”.





Vida dupla





Os procuradores apontavam uma vida dupla à “agente” russa, que estudou numa universidade americana e manteve um relacionamento com um membro do Partido Republicano para compor o seu disfarce, ao mesmo tempo que privilegiava esse contacto com Alexander Torshin. Enquanto frequentava as aulas na Universidade da América, teve a disponibilidade para tecer uma rede de relacionamentos dentro da NRA e de grupos religiosos conservadores.

As vias contempladas por Maria Butina passariam por organizações do Partido Republicano e pela NRA, estratégia para que terá contribuído a personagem que Butina vinha mantendo nas redes sociais de uma defensora do direito ao uso das armas, em total consonância com a ideologia da direita americana. Terá sido esse “papel” a abrir-lhe as portas nos círculos activos durante a campanha das Presidenciais que Trump viria a vencer.









Foi desta forma que Butina deu início a uma série de participações em reuniões da NRA e acções de base dos republicanos. Viajou por todos os Estados Unidos desde 2015, muitas vezes com vistos emitidos depois de ser convidada para conferências patrocinadas pela associação de armas, eventos em que manifestava particular interesse em encontrar-se com potenciais candidatos presidenciais do lado republicano. Em Las Vegas teve mesmo a oportunidade de questionar Donald Trump sobre as suas ideias em relação à política externa e às sanções económicas contra a Rússia.

De qualquer forma, o caso de Butina ganha especial relevância num momento em que ainda se discute o relatório do procurador especial Robert Mueller após a investigação sobre o alegado conluio Trump-Putin nas presidenciais de 2016. Não tendo sido Mueller o responsável pela investigação no caso da “agente” russa – o seu caso foi entregue ao procurador do Distrito de Columbia e à divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça, um facto é incontornável: a Justiça americana acaba de produzir a condenação de uma cidadã russa por conspiração para se infiltrar nos círculos de poder republicanos.A defesa de Butina procurou, sem sucesso, eliminar esta linha de acusação, qualificando-a um monte de suposições e especulações.De acordo com os investigadores, tanto a campanha de Jef Bush como a de Marco Rubio, ambas republicanas, cedo terão evidenciado que não se alinhariam com os interesses russos, pelo que, assim que Trump ganhou força nas primárias do partido, os russos concentraram os seus esforços no acesso ao milionário.