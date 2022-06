Agentes da polícia condenados por agressão mortal em Moçambique

O tribunal condenou Juvêncio Matavel a seis anos de prisão e Nelson Alfeu a dois anos de prisão "pela prática de crimes de ofensas corporais voluntárias, que resultaram na morte" da vítima, declarou a juíza Ana Muchacha, na leitura da sentença.

Segundo a juíza, os agentes deverão ainda pagar uma indemnização de um milhão de meticais (15 mil euros) à família da vítima.

Os dois agentes espancaram Abdul Razak em abril de 2020 no bairro da Munhava, na cidade da Beira, após desavenças.

Os dois polícias terão interrompido um jogo de futebol de adolescentes em cumprimento das recomendações do estado de emergência devido à covid-19, mas, após expulsarem as crianças do espaço, os próprios agentes começaram a jogar, o que levou a vítima, Abdul Razak, que se encontrava no local, a ameaçar filmá-los.

Na sequência da ameaça, segundo um adolescente que presenciou a desavença, os agentes começaram a espancar a vítima, que, já gravemente ferida, foi levada para as celas da esquadra local.

Razak morreu a caminho do hospital, após três horas detido na quarta esquadra da Munhava.

Nelsou Alfeu, um dos agentes condenados, disse discordar da decisão do tribunal, considerando a pena "injusta".

"Não concordo com essa sentença, eu não fiz nada, não toquei naquele fulano", declarou o agente à comunicação social.

O caso foi um dos mais mediáticos por entre várias queixas de repressão violenta pelas autoridades durante a vigência do estado de emergência para travar a propagação da covid-19 em Moçambique, entre 2020 e 2021.