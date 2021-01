Agentes dos Serviços Secretos proibidos de usar casas de banho de Ivanka Trump e Jared Kushner

O bairro de elite de Kalorama, em Washington, é há vários anos guardado por agentes dos Serviços Secretos. Já lá residiram antigos presidentes, diplomatas e altos-funcionários do Governo norte-americano.A filha do presidente cessante dos Estados Unidos, Ivanka Trump, vive no bairro de Kalorama com o seu marido e conselheiro da Casa Branca, Jared Kushner. A sua casa está, por isso, sob permanente proteção dos Serviços Secretos.Segundo uma investigação doPara se poderem aliviar, os agentes tiveram de recorrer a casas de banho portáteis e até à casa de banho da residência de Barack Obama, que fica no mesmo bairro, assim como à casa do vice-presidente Mike Pence, onde tinham de se deslocar de carro por ser mais afastada.A solução definitiva para o problema dos agentes chegou bastante tempo depois das corridas a casas de banho alheias, mas teve preço elevado para os contribuintes norte-americanos.Desde setembro de 2017 queequipado com casa de banho e espaços de escritório e de descanso para a utilização pelos agentes dos Serviços Secretos.

De quem veio a ordem?



A casa de Ivanka e Jared possui quase 500 metros quadrados e tem seis quartos e sete casas de banho. Segundo uma fonte auscultada peloJudd Deere, porta-voz da Casa Branca, negou que tenham sido os Kushner a proibir a entrada aos seguranças. “Esta é mais uma história falsa. Quando se combinou a proteção da sua casa em 2017, Ivanka e Jared deixaram claro que a sua casa estaria sempre aberta aos incríveis homens e mulheres ao seu serviço. Foi apenas após uma decisão dos Serviços Secretos que os agentes procuraram outras instalações”, garantiu.Já os Serviços Secretos, quando contactados pelo, disseram “não discutir as pessoas que protegem”.À CNN, outro porta-voz da entidade adiantou que “De acordo com esta prática, os seus funcionários não pedem acesso às habitações privadas”.“Ivanka Trump e Jared Kushner não negaram ao pessoal dos Serviços Secretos o acesso à sua casa, incluindo a utilização da casa de banho”, assegurou a responsável.Um dos agentes garantiu, porém, que a ordem veio dos donos da casa.