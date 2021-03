Agnès Callamard é a nova secretária-geral da Amnistia Internacional

"A combinação da sua acuidade intelectual, da sua grande experiência em direitos humanos e da sua voz corajosa tornam-na altamente qualificada para defender o nosso movimento", declarou Sarah Beamish, presidente do Conselho Internacional, num comunicado.

Nomeada por quatro anos, Callamard sucede à secretária-geral interina Julie Verhaar à frente da organização de defesa dos direitos humanos.

Até agora relatora especial das Nações Unidas sobre as execuções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias, Callamard realizou uma investigação ao assassínio do jornalista Jamal Khashoggi em 2018 e confirmou na sexta-feira através da rede social Twitter que isso lhe valeu ameaças da Arábia Saudita, o que o reino negou.

"As investigações rigorosas e as campanhas intransigentes da Amnistia Internacional são mais essenciais do que nunca face a governos e empresas que procuram silenciar aqueles que denunciam os seus abusos, encobrir a verdade e minar ou rejeitar as normas dos direitos humanos", disse Agnès Callamard, citada no comunicado que anuncia a sua nomeação.

Callamard já trabalhou para a Amnistia Internacional de 1995 a 2001, nomeadamente como chefe de gabinete do secretário-geral na altura, Pierre Sané.

Realizou investigações sobre os direitos humanos em mais de 30 países e publicou inúmeros artigos sobre os direitos humanos, a liberdade de expressão e os movimentos de refugiados.