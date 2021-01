Agricultores indianos intensificam protesto e marcham com tratores em Nova Deli

Too much of democracy? https://t.co/4txza2fiff — Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) January 26, 2021

Apesar de os líderes do protesto terem apelado a ações pacíficas, pedindo aos manifestantes para respeitarem a rota definida pelas forças de segurança, alguns grupos removeram barricadas de betão com a ajuda de tratores, enquanto a polícia de choque disparava canhões de água e lançava gás lacrimogéneo.Na rede social Twitter um dos líderes do protesto, Yogendra Yadav, colocou um vídeo em que são visíveis os distúrbios entre a polícia e os manifestantes.. Há mais de dois meses que vários estão acampados nos arredores da capital a aguardar pelo Dia da República. Outros, incluindo jovens agricultores dos Estados do norte de Haryana, Uttar Pradesh, Punjab e Rajasthan, reuniram-se na fronteira de Nova Deli nos últimos dias para participarem na marcha.

A rota prevista pelas autoridades policiais deveria contornar Nova Deli. No entanto, os manifestantes desviaram-se em algumas zonas da cidade, levando a confrontos com a polícia de choque.





Foto: Adnan Abidi - Reuters







"A nossa vitória depende de o desfile decorrer pacificamente, sem quaisquer acontecimentos indesejados. Lembrem-se que o nosso objetivo não é conquistar Deli, mas conquistar os corações do povo deste país", sublinharam.





O Dia da República é feriado nacional e marca a primeira Constituição da Índia, que entrou em vigor em 1950, após a independência do domínio colonial britânico. É celebrado anualmente com um grande desfile militar em Nova Deli.





Foto: Adnan Abidi - Reuters







Para controlar a multidão, a polícia de trânsito de Nova Deli criou desvios ao longo das várias vias principais de circulação na cidade, e o metro fechou pelo menos 15 estações próximas dos locais de protesto.A situação obriga os agricultores a negociarem os preços com grandes empresas da cadeia de distribuição.O Governo indiano, que chegou a propor uma moratória de 18 meses na aplicação das leis, rejeitada pelos sindicatos, defendeu, no entanto, a reforma, afirmando que permitirá aos agricultores negociar nos seus próprios termos.Os agricultores dizem, no entanto, que os diplomas os deixam indefesos e nas mãos das grandes empresas.

Protestos começaram há vários meses

A agricultura é a principal fonte de sustento para cerca de 58 por cento dos 1,3 mil milhões de indianos. Há anos que os agricultores exigem que os preços mínimos garantidos aumentem.Houve manifestações que duraram vários dias em cada uma das três fronteiras da capital indiana. Os agricultores de vários Estados bloquearam estradas e montaram acampamentos improvisados.O Governo realizou 11 rondas de negociações com os representantes de mais de 30 sindicatos de agricultores. Negociações que não deram em nada.No início do mês, o Supremo Tribunal indiano colocou três das leis mais conflituosas em suspenso e ordenou a formação de um comité de mediação para ajudar o Governo e os sindicatos a chegarem a um consenso. Mas os líderes sindicais rejeitaram.

Os sindicatos dos agricultores estão agora a planear uma marcha até ao parlamento, a 1 de fevereiro dia em que será votado o orçamento.