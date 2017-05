AICEP assina acordo de parceria para potenciar trocas comerciais

Lusa 18 Mai, 2017, 07:06 | Mundo

Em declarações à agência Lusa, na capital da Croácia, o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, considerou que este memorando de entendimento irá "potenciar mais trocas comerciais, seja com missões comerciais, seja com troca de informação".

Luís Castro Henriques disse que se trata de um encetar de relações formais no plano comercial, num mercado onde a AICEP não tem representação permanente, e com o qual Portugal tem trocas "ainda muito pequeninas" e "relativamente específicas, até".

"Esperamos não só poder dar melhor informação às empresas portuguesas, mas também potenciar mais encontros bilaterais entre as empresas dos dois países, o que no fundo irá potenciar mais negócios", acrescentou.

No mesmo sentido, à chegada à Croácia, na quarta-feira à noite, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que "há a ideia de ir mais longe no aprofundamento das relações bilaterais, mesmo do ponto de vista estritamente económico".

Em 2015, a Croácia foi o 92.º cliente das exportações portuguesas, com uma quota de 0,03%, e o 61.º fornecedor de Portugal, com uma quota de 0,08%, de acordo com dados da AICEP.

Segundo Luís Castro Henriques, que tomou posse como presidente da AICEP em abril deste ano, "há muito espaço para as empresas portuguesas poderem começar a operar na Croácia" e "um memorando destes é muito, muito importante", porque oferece "um enquadramento estável".

O presidente da AICEP faz parte da comitiva que acompanha o Presidente da República na sua visita de Estado à Croácia, que começou hoje de manhã e termina na sexta-feira ao início da tarde, concentrada em Zagreb.

O acordo de parceria com a Câmara Económica Croata vai ser assinado hoje ao final da manhã, na presença de Marcelo Rebelo de Sousa e da Presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, no final de um encontro entre os dois chefes de Estado, na Presidência da República da Croácia.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano passado, Portugal exportou para a Croácia produtos num valor total de 22,4 milhões de euros. Os principais grupos de exportação foram as pastas de madeira e outras matérias fibrosas celulósicas, papel ou cartão, seguindo-se os plásticos e borrachas.

Quanto às importações da Croácia, em 2016, atingiram um valor de 49,7 milhões de euros e os principais produtos importados foram as matérias têxteis, que representaram quase metade do total.

Destes dados, resulta um saldo negativo para Portugal de 27,3 milhões de euros, ligeiramente inferior aos 28,3 milhões de euros registados em 2015, ano em que as exportações para a Croácia foram de 16,9 milhões de euros e as importações de 45,2 milhões de euros.