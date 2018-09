AICEP promove Portugal como destino de filmagens e startups na Califórnia

Lusa04 Set, 2018, 21:06 | Mundo

A delegação local da AICEP, que promove os interesses de Portugal na Califórnia, estará focada em "tentar atrair" empreendedores e "explicar as vantagens" de investir no país, disse à Lusa Henrique Gomes, delegado da agência em São Francisco.

Um dos setores em foco será o do entretenimento, avançou o responsável, que pretende aproveitar o TechCrunch Disrupt "para contactar a Netflix e o YouTube" no contexto da nova estratégia de promoção de Portugal como destino de filmagens, um esforço coordenado com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e o Turismo de Portugal.

A estratégia inclui um incentivo monetário de 25% a 30% do montante gasto às produções internacionais que escolham Portugal para filmar, uma oferta que abrange filmes, documentários, séries e vídeo on demand. A intenção da AICEP é "fazer essa primeira abordagem que pode vir a dar frutos no futuro", mostrando que existe um ecossistema de produção que "funciona e trabalha bem".

O outro setor em destaque no TechCrunch Disrupt será o das tecnologias de informação, no âmbito do qual a AICEP irá promover "o Web Summit, o Hub Criativo do Beato e o Startup Visa", explicou Henrique Gomes.

A organização do evento escolheu 14 temas que serão abordados ao longo de três dias e incluem inteligência artificial, realidade aumentada, biotecnologia, mobilidade, robótica e blockchain. "Haverá empresas de todas estas áreas no evento", disse o responsável da AICEP, referindo que "vão estar milhares de empresas a circular por ali à procura de contactos e fazer parcerias".

A Agência está no TechCrunch Disrupt em coordenação com a Startup Portugal, cuja comitiva leva quatro empresas portuguesas ao evento, Undandy, MAIEL, Infinite Foundry e Startup Sintra. "O papel da AICEP é, acima de tudo, marcar presença e mostrar que Portugal está representado, promovendo os setores em que estamos empenhados", adiantou Henrique Gomes.

Na Califórnia, a AICEP selecionou nove setores de promoção: agricultura e alimentação, energias renováveis, tecnologias de informação e ciências da vida no norte e aeronáutica e espaço, química e petroquímica, têxtil e moda e entretenimento no sul.

O TechCrunch Disrupt é um evento de inovação que acontece anualmente em São Francisco desde 2011, organizado pela publicação de tecnologia TechCrunch. A edição 2018 começa hoje e termina na sexta-feira, 07 de setembro.