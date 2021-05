AIEA deixa alerta para programa nuclear iraniano "muito preocupante"

Numa entrevista ao Financial Times , o responsável pela vigilância nuclear da ONU afirmou queRafael Grossi considera que, disse Grossi.

O Irão tem o "direito soberano" de desenvolver o seu programa nuclear, mas para Grossi "este é um grau que requer um olhar vigilante".







A maioria dos avanços no programa nuclear do Irão pode ser revertida com bastante facilidade, adianta ao jornal Rafael Grossi. Contudo, o diretor-geral da AIEA considera que os níveis de investigação e desenvolvimento já alcançados por Teerão "são problemáticos".