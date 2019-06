Ainda há um longo caminho a percorrer até à igualdade de género

Foto: Mariana Bazo - Reuters

O índice mediu o progresso de 129 países em várias questões em que se pode atingir essa igualdade, como o acesso à internet, água potável, desigualdade salarial, sistema políticos, entre outros pontos, e conclui que a média atingida é de 65 pontos, numa escala de zero a 100.



Apenas 21 países atingiram 80 pontos ou mais, sendo a Dinamarca o país com melhor performance.



Europa e América do norte apresentam os melhores resultados. África, Médio oriente e América latina apresentam os piores. O Chade apenas conseguiu 33 dos 100 pontos possíveis.