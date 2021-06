Ainda não é possível projetar pico da nova vaga de pandemia em Portugal

Em termos de distribuição geográfica, e com a variante Delta a espalhar-se por diferentes regiões, o matemático Carlos Antunes acredita que é uma questão de tempo até esta mutação do vírus se tornar predominante em todo o território nacional.As projeções do matemático Carlos Antunes para as próximas etapas da pandemia em Portugal, numa altura de subida de novos contágios.