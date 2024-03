Airbnb proíbe câmaras de vigilância dentro dos alojamentos

A plataforma de alojamento local permitia câmaras de vigilância em áreas comuns, como corredores ou sala de estar, se estivessem claramente visíveis no anúncio.

No entanto, alguns clientes queixaram-se nas redes sociais por terem encontrado câmaras de vigilância escondidas nas suas casas e alguns em locais onde a privacidade deveria ser respeitada.

"Esta atualização faz parte dos esforços da plataforma para simplificar a sua política relativa a câmaras de segurança e outros dispositivos, e assim proteger a privacidade da comunidade de anfitriões e viajantes", destacou esta segunda-feira a empresa com sede em São Francisco, no Estado norte-americana da Califórnia, através do seu `site`.

Esta nova política, bem como o reforço das regras sobre câmaras de vigilância exteriores, entrará em vigor em 30 de abril, segundo a empresa.

"O nosso objetivo com estas novas regras é proporcionar à comunidade maior clareza sobre o que pode esperar do Airbnb", realçou Juniper Downs, responsável pelas regas de comunidade e parcerias, citada na publicação.

Câmaras em campainhas e dispositivos de medição de decibéis ainda serão permitidas pelo Airbnb para proteger os alojamentos, segundo a empresa.

Relativamente às câmaras exteriores, será obrigatório anunciar a sua presença e localização antes de qualquer confirmação de reserva e não serão permitidas em determinadas áreas, como duches exteriores fechados ou saunas, acrescentou a plataforma.