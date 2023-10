Ajuda à Ucrânia não será afetada pelo apoio internacional a Israel, assegura a NATO

Os países da NATO garantiram, esta quarta-feira, que não vão minimizar o apoio à Ucrânia., garantiu o secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin., declarou o ministro norte-americano à margem de uma reunião dos ministros da Defesa da NATO.Já na véspera, a embaixadora dos Estados Unidos na NATO disse que não se previa “qualquer problema” quanto a esta questão., sublinhou Julianne Smith aos jornalistas, na terça-feira.Com o inverno a começar dentro de semanas e das expectáveis baixas temperaturas da época, os ministros com a pasta da Defesa dos 31 países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, juntamente com a Suécia e a Ucrânia como convidados, têm como objetivo encontrar uma maneira de impedir a Rússia de reutilizar a estratégia de bombardear infraestruturas críticas, penalizando fortemente o bem-estar da população ucraniana.

“Queremos assegurar de que neste inverno os ucranianos têm as defesas aéreas de que necessitam para fortalecer as infraestruturas críticas e garantir que a Rússia não enfia a população ucraniana no escuro e ao frio”, disse ainda embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) junto da NATO.



EUA anunciam novo pacote de ajuda à Ucrânia

De acordo com as declarações de Austin, o Governo ucraniano solicitou sistemas de defesa aérea e de artilharia para se proteger dos ataques russos e continuar sua contraofensiva. E em Bruxelas, o Governo norte-americano anunciou um novo pacote de apoio à Ucrânia no valor de 200 milhões de dólares, que inclui munições de artilharia, mísseis de longo alcance, e armamento antitanque.



“Estou orgulhoso por os Estados Unidos terem acabado de anunciar o seu mais recente pacote de assistência de segurança para a Ucrânia, no valor de 200 milhões de dólares [cerca de 189 milhões de euros]”, anunciou o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, no início de uma reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, no quartel-general da Aliança Atlântica.



Como explicou ainda Austin, este pacote de assistência militar inclui “munições AIM-9M para um novo sistema de defesa antiaérea que a Ucrânia vai receber em breve, assim como munições de artilharia e 'rockets', munições de precisão aérea, armamento antitanque, e equipamento contra drones russos”. E com este anúncio, o secretário da Defesa norte-americano acabou com quaisquer incertezas que permanecessem: "Que não haja dúvidas. Os EUA vão estar ao lado da Ucrânia pelo tempo que for necessário".



O mesmo acrescentou que os Estados Unidos, em conjunto com os países que compõem o Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, estão dispostos a disponibilizar o armamento “que for necessário, pelo tempo que for necessário, para que a Ucrânia possa viver em liberdade” e vencer a “agressão flagrante da Rússia”. Com este novo pacote a ajuda total de Washington desde o “início da guerra de Putin” ascendeu aos 43,9 mil milhões de dólares (mais de 41 mil milhões de euros).



“Precisamos de nos apressar e dar à Ucrânia aquilo de que necessita para fazer face aos desafios atuais, enquanto continuamos a desenvolver as capacidades de combate da Ucrânia para afastar perigos futuros”, completou o ministro norte-americano.

Fornecimento de caças a Kiev

Além deste novo pacote de apoio anunciado, os EUA vão juntar-se à Dinamarca e aos Países Baixos na liderança de uma iniciativa de preparação de pilotos ucranianos e de entrega de aviões de combate F-16 à Ucrânia.



"Tenho orgulho de anunciar que os Estados Unidos ajudarão a liderar a coligação de países que trabalham com a Ucrânia para desenvolver a sua força aérea", disse mais tarde Lloyd Austin, numa conferência de imprensa em Bruxelas.



"Estou satisfeito por a Dinamarca e os Países Baixos irem coliderar esta coligação connosco", acrescentou o secretário da Defesa norte-americano.



Ao passar a liderar esta coligação ao lado da Dinamarca e dos Países Baixos, os Estados Unidos “estarão em estreita coordenação com a Ucrânia e outros parceiros com foco no desenvolvimento da capacidade de aviões de combate F-16 da Ucrânia”.



Em agosto, os Estados Unidos concordaram que aviões de combate F-16 poderiam ser transferidos para a Ucrânia, e vários países ofereceram-se para entregar essas aeronaves a Kiev ou para treinar os seus pilotos na sua operação. Esta coliderança poderá acelerar o processo de treino e envio das aeronaves. Contudo, o secretário de Defesa norte-americano deixou claro que “levará meses” para dotar a Ucrânia de uma “capacidade inicial” de F-16, que não deverão chegar antes da “próxima primavera”.



Algumas destas coligações já foram formadas, como a já referida coligação F-16 e a coligação de tanques liderada pela Alemanha, mas haverá outras que tratarão, por exemplo, de forças navais. A Estónia e o Luxemburgo, por exemplo, liderarão uma coligação focada no apoio à infraestrutura informática da Ucrânia, enquanto a Lituânia lidera a ajuda a Kiev para neutralizar a propaganda russa em território ucraniano.



“Também tenho orgulho de anunciar que os Estados Unidos se juntarão a várias outras dessas coligações à medida que se formarem nas próximas semanas, incluindo aquelas focadas na defesa antiaérea blindada e na artilharia da Ucrânia”, disse Austin.



“Enquanto as tropas ucranianas enfrentam este momento chave no campo de batalha, devemos garantir que a indispensável ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia continua a fluir ininterruptamente”, sublinhou, uma vez mais.





Já esta quarta-feira de manhã a Bélgica que o país está disponível para enviar caças F-16 para a Ucrânia a partir de 2025.



O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, em Bruxelas durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente da Ucrânia.



“A partir de 2025, a Bélgica poderá entregar F-16 à Ucrânia”, disse o primeiro-ministro belga, acrescentando que a sua disponibilização no momento vai depender da vontade do Governo que estiver em funções naquele momento.



“É assim que as democracias funcionam. São os governos que estão no poder num determinado momento que decidem. Mas sejamos claros: os F-16 vão estar disponíveis”, comentou.



Portugal promete vestuário de inverno para militares e geradores

A ministra da Defesa Nacional anunciou, esta quarta-feira, que Portugal está a preparar um pacote de apoio à Ucrânia com vestuário de inverno para os militares e geradores, estando ainda a ponderar a participação na desminagem.



“Anunciei aqui que estamos a preparar um pacote com vestuário de inverno, o inverno está a aproximar-se e essa é uma necessidade sentida e requerida pela Ucrânia, e geradores”, disse Helena Carreiras, em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, no quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas.



A ministra da Defesa disse durante a reunião que Portugal está “a ponderar a participação” na desminagem. Helena Carreiras já tinha dito que Portugal estava disponível para o fazer, mas apenas com a formação de mergulhadores ucranianos.



A ministra portuguesa confirmou assim que Portugal "vai continuar a apoiar a Ucrânia" na sua defesa contra a invasão russa, a par dos esforços anunciados pelos Estados Unidos e Alemanha, entre outros.



Já sobre a formação de pilotos ucranianos em caças F16, ainda não foi estabelecido qualquer calendário por parte de Portugal, que acompanha estes esforços já em curso noutros países.



O presidente da Ucrânia admitiu hoje, no quartel-general da NATO, em Bruxelas, que “vai ser um desafio” sobreviver ao próximo inverno e pediu mais apoio para “necessidades concretas”.



“Vai ser um desafio perceber como é que vamos sobreviver este inverno”, reconheceu o Presidente ucraniano, assim que chegou ao quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), acompanhado pelo secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.



É expectável que a Rússia reutilize a estratégia de bombardeamento de infraestruturas críticas durante o inverno.



Por isso, Zelensky considerou que é necessário “discutir as prioridades” com os países da Aliança Atlântica para salvaguardar a população ucraniana: “Existem necessidades concretas e precisamos de responder a essas necessidades concretas em pontos concretos do nosso território.”