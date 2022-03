Ajuda à Ucrânia. Vizela envia hospital de campanha para Kiev

As correntes solidárias para apoiar a população ucraniana continuam por todo o país. De Famalicão partiu esta manhã um "comboio" com ajuda humanitária rumo à fronteira da Ucrânia com a Polónia. E de Vizela segue um hospital de campanha para prestar assistência a quem continua a lutar.