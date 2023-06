Ajuda da ONU chega a enclave da Síria controlado por rebeldes

O comboio partiu de uma zona controlada pelo Governo na província de Alepo e entrou em Idlib, segundo o Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários (OCHA).

Desde o início de janeiro que nenhum carregamento de ajuda humanitária atravessava a linha da frente do conflito na Síria, segundo a agência norte-americana AP.

Após o terramoto de 06 de fevereiro, o grupo Hayat Tahrir al-Sham, afiliado à Al-Qaida, impediu a entrada de comboios humanitários em Idlib (norte) a partir das áreas controladas pelo Governo.

O sismo de 06 de fevereiro e um outro de magnitude 7,5 no mesmo dia mataram mais de 56 mil pessoas nos dois países e causaram uma destruição generalizada nas zonas mais atingidas.

Os rebeldes do grupo Hayat Tahrir al-Sham têm procurado distanciar-se da Al-Qaida nos últimos anos, de acordo com a AP.

Um braço administrativo do grupo rebelde acusou o Governo do Presidente Bashar al-Assad de tentar "beneficiar da ajuda destinada às vítimas do terramoto".

A distribuição de ajuda nas áreas afetadas tornou-se um campo de batalha política, com os opositores de Al-Assad e organizações humanitárias a pressionarem a ONU para que os carregamentos fossem enviados a partir da Turquia.

O Governo sírio e o seu aliado, a Rússia, pressionaram para que a ajuda fosse enviada através de Damasco.

A ONU só pode enviar ajuda através de um único posto fronteiriço da Turquia, em Bab al-Hawa, por insistência da Rússia, que é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Após o terramoto, Al-Assad concordou com a abertura de dois novos pontos de passagem a partir da Turquia, em Bab al-Salam e al-Raee, numa base temporária.

Na prática, a maior parte da ajuda transfronteiriça continuou a chegar através de Bab al-Hawa.

O mandato para a entrega de ajuda transfronteiriça em Bab al-Hawa deverá ser renovado em julho pelo Conselho de Segurança.

Os representantes do Hayat Tahrir al-Sham recusaram-se a comentar as razões da mudança de posição relativamente à ajuda proveniente das zonas controladas pelo Governo, acrescentou a AP.

O Grupo de Coordenação de Resposta à Síria, uma organização que trabalha no noroeste do país, afirmou num comunicado que "os comboios humanitários têm estado à mercê das tensões políticas internacionais".

O grupo apelou às organizações internacionais para que encontrem formas de aumentar a quantidade de assistência que chega à região.