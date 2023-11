Ajuda do Egipto. Número de feridos é "uma gota no oceano", diz médico da OMS

Reuters

Ao todo, está previsto que no dia de hoje 545 estrangeiros e cerca de 90 feridos sejam recebidos em Rafah do lado egipcío.



As autoridades egípcias prepararam um hospital de campanha junto à fronteira para receber os feridos, sendo que os casos graves ou que precisem de cuidados especiais vão ser transferidos para outros hospitais.



O clínico de emergência médica da Organização Mundial da Saúde, Nélson Olim, vê esta ajuda que está a ser prestada pelo Egito como uma gota no oceano.



O médico frisa que o número de palestinianos feridos, autorizados a sair de Gaza, é muito reduzido face à dimensão da tragédia.



Tendo conhecimento da realidade em Gaza, Nélson Olim alerta para o possível agravamento do estado de saúde dos doentes crónicos do enclave.



O médico da OMS avisa que a situação no terreno se pode agravar caso haja um surto de sarampo ou de cólera.