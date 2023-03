Ajuda humanitária destinada a Alepo bloqueada após o sismo, denuncia a Amnistia Internacional

advertiu a Amnistia Internacional, esta segunda-feira, num comunicado.Entre os dias 9 e 22 de fevereiro, o Governo sírio bloqueou “pelo menos 100 camiões que transportavam ajuda essencial, como alimentos, medicamentos e tendas”, para bairros de comunidades de maioria curda, na cidade de Alepo.

“Durante o mesmo período, grupos armados de apoiados pela Turquia, que fazem parte de uma coligação armada chamada Exército Nacional Sírio (SNA), também impediram pelo menos 30 camiões de socorro de entrar em Afrin, uma cidade no norte de Alepo” - Afrin é um enclave que as forças turcas e os grupos rebeldes controlam desde que expulsaram os combatentes curdos em 2018.







A ajuda, de acordo com a organização não-governamental, tinha sido também enviada por autoridades curdas.



“Os terremotos empurraram dezenas de milhares de pessoas em Alepo, que já viviam um conflito armado de uma década, para a miséria”, frisou Aya Majzoub, vice-diretor da Amnistia Internacional para o Médio Oriente e Norte da África. Apesar dessa situação, o Governo sírio e os grupos armados “aproveitaram-se da miséria das pessoas para promover as próprias agendas”.



“Essas obstruções politicamente motivadas à ajuda humanitária tiveram consequências trágicas, especialmente para as equipas de resgate e de socorro que precisam de combustível para operar máquinas. Todas as partes no conflito, incluindo o Governo sírio e grupos armados, devem priorizar as necessidades dos civis cujas vidas foram prejudicadas neste desastre natural catastrófico e garantir que têm acesso irrestrito à ajuda”.





A Amnistia Internacional denunciou ainda, com base em relatos de pessoas que prestavam assistência na região, que o Exército Nacional Sírio negou mesmo o acesso de 30 camiões de combustível à cidade.





Os veículos de ajuda humanitária "esperavam na fronteira entre o nordeste da Síria e o norte de Alepo durante sete dias antes de serem enviados de volta".





“A obstrução da ajuda é puramente política", criticou um enviado para assistência humanitária, citado no comunicado. "Politizar a ajuda é mais importante do que o combustível chegar aos Capacetes Brancos e a outros que estavam esesperados para acelerar os trabalhos de resgate e salvamento”.





Há precisamente um mês, a 6 de fevereiro, quase 6.000 pessoas também perderam a vida na Síria, segundo as autoridades daquele país, devido aos fortes sismos que atingiram o território sírio e turco.







Na Síria, os sismos agravaram a situação humanitária no país, onde as famílias afetadas enfrentam a pobreza crescente e a ajuda internacional continua a ser insuficiente um mês após a catástrofe, alertaram ainda várias organizações não-governamentais (ONG).



Sobreviventes turcos a viver nas ruas





Um mês depois de o terramoto ter afetado a Turquia e a Síria, a Organização Mundial de Saúde considerou que este foi "o pior desastre natural num século na Europa", deixando mais de 50 mil mortos.



Depois do sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter – seguido de várias réplicas, incluindo uma de magnitude 7,6 -, milhões de turcos sofrem as consequências do desastre natural, nomeadamente com cidades em ruínas, pessoas a viver em tendas e outras que ainda procuram os familiares desaparecidos.



Na Turquia, o terramoto provocou a morte de quase 46 mil pessoas e feriu 105 mil, de acordo com relatórios parciais. E as autoridades turcas estimam que 14 milhões de pessoas foram afetadas pelo sismo, ou seja, um sexto da população.







Segundo o presidente turco, cerca de 3,3 milhões de pessoas tiveram que deixar as áreas afetadas. Quase dois milhões de pessoas vivem atualmente em tendas ou em contentores, indicou Recep Tayyip Erdogan.



Além disso, mais de 13.000 tremores secundários foram registados num mês, mantendo o pânico no país, localizado numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo.