Ajuda humanitária entregue a migrantes instalados num armazém na fronteira da Bielorrússia com a Polónia

Entrevistado pela Antena 1, António Vitorino, director-geral da Organização Internacional das Migrações, garante que a situação humanitária no terreno melhorou, embora haja ainda um total desconhecimento em relação ao que se passa do lado polaco.Trata-se uma faixa de cerca de 3 km de floresta em território polaco, ou seja, território europeu, onde as Nações Unidas temem que estejam escondidas centenas de migrantes sem condições de sobrevivência.O director-geral da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino, diz que até agora o governo polaco não mostrou qualquer abertura, apesar da insistência da União Europeia e das Nações Unidas.





A jornalista Isabel Cunha falou com António Vitorino, a propósito dos 2 mil migrantes que ainda continuam a viver em condições muito precárias.