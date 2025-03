Ajuda internacional está a chegar. Número de mortos em Myanmar chega aos mil

O líder da Junta, Min Aung Hlaing, lançou um raro apelo à ajuda internacional, convidando “qualquer país, qualquer organização” a vir em socorro. No passado, os regimes militares mostraram-se relutantes em pedir apoio ao estrangeiro após a ocorrência de catástrofes naturais.

Segundo geólogos norte-americanos, há décadas que nenhum sismo desta intensidade atinge Myanmar, com tremores suficientemente fortes para aterrorizar os milhões de habitantes de Banguecoque, onde os terramotos raramente são sentidos.

Ajuda internacional

A Coreia do Sul disse que iria fornecer uma ajuda humanitária inicial de dois milhões de dólares a Myanmar através de organizações internacionais.





As agências humanitárias alertaram para o facto de o país não estar totalmente preparado para fazer face a uma catástrofe desta dimensão. O conflito civil deslocou cerca de 3,5 milhões de pessoas, segundo as Nações Unidas, que alertaram no final de janeiro que 15 milhões de birmaneses corriam o risco de passar fome até 2025, mesmo antes do terramoto. Os Estados Unidos, que têm uma relação difícil com os militares de Myanmar e sancionaram os seus funcionários, incluindo o chefe da junta militar, Min Aung Hlaing, afirmaram que iriam prestar alguma assistência.

França, a União Europeia e a Indonésia também ofereceram a sua ajuda, enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou a ativação do seu sistema de gestão de emergências.





c/ agências

, informou a junta no poder este sábado,, a segunda maior cidade do país, considerada a zona mais afetada. No entanto, com as comunicações danificadas, a extensão da catástrofe é ainda difícil de avaliar e o número de pessoas pode ainda aumentar.As autoridades declararam o estado de emergência nas seis regiões mais afetadas. Num hospital da capital, Naypyidaw, centenas de feridos estavam a ser tratados no exterior devido aos danos no edifício, observaram os jornalistas da AFP na sexta-feira.Susan Hough, cientista do Programa de Riscos de Terramotos do Serviço Geológico dos EUA, afirmou à Reuters que é difícil prever o número de mortos de um terramoto, por várias razões, incluindo o momento.Quando um terramoto ocorre durante o dia, como aconteceu em Myanmar, “as pessoas estão acordadas, e mais aptas para reagir”, disse.O terramoto danificou estradas, pontes e edifícios em Myanmar, de acordo com a junta, cujo general de topo fez um raro apelo à assistência internacional na sexta-feira.O terramoto, que ocorreu por volta da hora do almoço de sexta-feira, afetou vastas áreas do país, desde as planícies centrais em torno de Mandalay até às colinas de Shan, partes das quais não estão completamente sob o controlo da junta.Em Mandalay, a segunda maior cidade de Myanmar, os residentes e socorristas esforçaram-se por retirar as pessoas de debaixo dos edifícios desmoronados, lutando com a limitada maquinaria pesada disponível para remover os escombros., onde o terramoto de magnitude 7,7 abalou edifícios e derrubou um arranha-céus em construção na capital, Banguecoque, deixando 30 pessoas presas sob os escombros e 49 desaparecidas.O governador de Banguecoque, Chadchart Sittipunt, disse à AFP que cerca de dez pessoas morreram na capital tailandesa, a maioria das quais no local da construção, mas advertiu que o número de mortos pode aumentar.As autoridades utilizaram escavadoras,e cães de busca e salvamento para tentar libertar as 30 pessoas presas, incluindo pelo menos 15 que ainda dão sinais de vida.“Estamos a fazer o nosso melhor com os recursos que temos, porque todas as vidas contam”, disse Chadchart aos jornalistas este sábado, a partir do local onde o edifício ruiu, perto do mercado de Chatuchak, popular entre os turistas.Banguecoque ordenou o envio de mais de uma centena de especialistas para verificar a segurança dos edifícios, depois de ter recebido mais de dois mil relatórios de danos.As operações em seis aeroportos tailandeses, incluindo os de Banguecoque, Chiang Mai, Hat Yai, Chiang Rai e Phuket, voltaram ao normal depois de serem submetidos a inspeções de segurança.Uma equipa de salvamento chinesa chegou à capital comercial de Myanmar, Yangon, a centenas de quilómetros das cidades mais afetadas de Mandalay e Naypyitaw, a capital do país.Rússia, a Índia, a Malásia e Singapura começaram a enviar aviões com material de socorro e pessoal para Myanmar, que tem sido devastada por uma guerra civil depois de um golpe militar de 2021 ter derrubado um governo civil eleito.“Continuaremos a monitorar os desenvolvimentos e mais ajuda se seguirá”, disse o ministro indiano dos Negócios Estrangeiros, Subrahmanyam Jaishankar.“Vamos ajudá-los (...) É terrível o que está a acontecer”, disse o Presidente dos EUA, Donald Trump, na sexta-feira.A ASEAN, bloco do Sudeste Asiático, reconhece a necessidade urgente de assistência humanitária para Myanmar e está pronta para apoiar os esforços de recuperação.“A ASEAN afirma a sua solidariedade e trabalhará em estreita colaboração para coordenar a assistência humanitária, apoiar e facilitar as operações de socorro e assegurar uma resposta humanitária atempada e eficaz”, afirmaram os ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação das Nações do Sudeste Asiático numa declaração conjunta.