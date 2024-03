Al-Amal e Nasser. Tropas israelitas avançam sobre mais dois hospitais da Faixa de Gaza

, ainda de acordo com o Crescente Vermelho., denunciava na tarde de domingo a organização.

Os doentes que puderam ser movidos e os deslocados de guerra dos dois hospitais sob ataque foram entretanto transportados para o assentamento costeiro de Al Mawasi. Para trás, com acompanhamento médico, ficaram pelo menos nove pessoas gravemente doentes ou feridas.

As Forças de Defesa de Israel alegam estar a atingir “infraestruturas” em Khan Younis utilizadas como bases ou depósitos de armamento por combatentes do Hamas. Algo que o movimento radical palestiniano volta a negar, acusando os israelitas de crimes de guerra contra alvos civis.. O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza acusa o exército invasor de ter detido, ali, dezenas de doentes e profissionais de saúde.

Em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, um bombardeamento aéreo israelita sobre uma casa matou sete pessoas.



📍# Gaza: as of today, @UNRWA, the main lifeline for #Palestine Refugees, is denied from providing lifesaving assistance to northern Gaza.



Despite the tragedy unfolding under our watch, the Israeli Authorities informed the UN that they will no longer approve any @UNRWA food… pic.twitter.com/lfp9xRQuh1