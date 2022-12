Al Jazeera leva assassínio da jornalista Abu Akleh ao Tribunal Penal Internacional

, informa o grupo detentor da televisão do reino do Catar.De acordo com a declaração Aos promotores do Tribunal Penal Internacional, o grupo de comunicação social destacou quee voltou a frisar que as alegações das autoridades israelitas de que a jornalista foi morta “por engano numa troca de tiros" são totalmente infundadas., refere ainda a Al Jazeera, esclarecendo que a equipa de reportagem do canal estava à vista das forças de ocupação “enquanto caminhavam em grupo” e que tinham os “distintivos coletes dos media”.A empresa deafirma ainda que as conclusões das autoridades de Israel - de que “não havia suspeita de qualquer crime cometido” - foram refutadas com

Reconhecendo o “esforço e apoio contínuos da comunidade internacional e das organizações de Direitos Humanos”, ao exigirem que os autores deste crime sejam responsabilizados, a Al Jazeera e a equipa jurídica da empresa reiteram o “compromisso de obter justiça para Shireen e de usar todos os meios para garantir que os perpetradores sejam responsabilizados e levados à justiça”.



Al Jazeera acusa Israel de fugir a responsabilidades





Em comunicado emitido na segunda-feira, antes de anunciar a existência de novas provas apresentadas ao Tribunal Penal Internacional, a Al Jazeera acusou as forças de ocupação israelitas de se recusarem a assumir as responsabilidades no assassinato da jornalista do canal.





"Depois de se recusar a assumir a responsabilidade por mais de 100 dias, as Forças de Ocupação de Israel anunciaram hoje as conclusões da sua investigação de que é muito provável que Shireen Abu Akleh tenha sido acidentalmente morta por um soldado israelita num 'incidente infeliz'".



A Al Jazeera Media Network denuncia "as conclusões desta investigação e enfatiza que esta admissão evasiva nada mais é do que uma tentativa das IOF para fugirem da responsabilidade criminal pelo assassinato de Shireen, o que foi comprovado por inúmeras investigações independentes e internacionais".







Nesse sentido, o grupo condena "a relutância das Forças de Ocupação de Israel em admitir explicitamente o seu crime e as tentativas de evitar o julgamento dos perpetradores". Por isso, a empresa de media do Catar "exige que um órgão internacional independente investigue o assassinato de Shireen Abu Akleh para obter justiça para ela, a sua família e colegas jornalistas em todo o mundo".







Recorde-se que a jornalista e reconhecida repórter da cadeia televisiva do Catar Al Jazeera, equipada como colete à prova de balas e a menção "Press", foi morta com uma bala na cabeça em maio deste ano.



O exército israelita, que ocupa a Cisjordânia desde 1967, reconheceu em setembro, e pela primeira vez, existir "uma forte possibilidade" de que tenha sido morta por um dos seus soldados.