Al Qaeda reivindica ataque contra quartel da força G5 Sahel no Mali

Lusa30 Jun, 2018, 09:28 | Mundo

As fortes explosões ocorreram no bairro administrativo de Sévaré, perto da cidade de Mopti, no centro do país.

Às explosões iniciais seguiu-se um tiroteio com armas automáticas, que forçou os residentes da área a permanecerem fechados em casa durante várias horas à espera do fim do conflito.

Este é o primeiro ataque contra o G5, uma força militar conjunta composta pelo Mali, Níger, Mauritânia, Burkina Faso e Chade, que visa lutar contra o terrorismo jihadista e, depois de atravessar uma fase embrionária, começou a aumentar a sua atividade nos últimos meses.

Este ataque surge quatro dias após uma reunião entre os líderes do G5 e o presidente francês Emmanuel Macron no contexto dos preparativos para a Cimeira da União Africana.

No dia 28 de junho a Organização das Nações Unidas (ONU) estendeu durante mais um ano o mandato da Minusma, que conta com 15.000 efetivos militares e polícias, na missão de paz da ONU com maior taxa de mortalidade.

Para lutar com mais eficácia contra os grupos `jihadistas` presentes nas suas fronteiras, os Estados da região (Mali, Mauritânia, Burkina Faso, Níger e Chade) formaram o G5 Sahel, que depois da sua fase inicial tinha começado a aumentar a sua atividade nos últimos meses.

Entre março e abril de 2012, o norte do Mali caiu nas mãos de grupos extremistas com ligações à rede terrorista Al-Qaeda. A progressão no terreno destes grupos extremistas tem sido travada por uma operação militar internacional que foi lançada em janeiro de 2013, por iniciativa de França.