Al-Shebab ataca hotel em Mogadíscio e provoca vítimas afirmam testemunhas

Uma intensa troca de tiros ocorreu no hotel Hayat entre as forças de segurança e os radicais islâmicos, que ainda estão entrincheirados dentro do estabelecimento, disse o oficial de segurança Abdulkadir Hassan, citado pela agência France-Presse.

O Al-Shebab reivindicou o ataque com uma mensagem na qual garantiu que assumiu o controlo do hotel e está a alvejar os funcionários que lá se encontram, segundo a agência Garowe Online.

O ataque, sem precedentes nos últimos meses, é o primeiro com esta magnitude lançado pelo Al-Shebab na capital desde que o Presidente somali, Hassan Sheikh Mohamud, assumiu o cargo no início de junho.