O executivo de Bruxelas recomendou esta quarta-feira o início das negociações de adesão à União Europeia para a Ucrânia e Moldova, na condição de os dois países acelerarem as reformas em curso.

É mais um passo dado no caminho do alargamento da UE, que precisa agora de ser apreciado e votado pelos líderes dos 27, no Conselho Europeu agendado para o próximo mês de Dezembro.