Alargamento da União Europeia alvo de estudo de avaliação

O objetivo é o de evitar "surpresas desagradáveis" relativamente ao Estado de direito, ou seja, mantém-se a guerra relativamente a um eventual alargamento, numa altura em que estão suspensas as negociações com a Macedónia do Norte e com a Albânia.No último Conselho Europeu não foi possível aprovar o início das negociações com os dois países.Na última noite, no final de um Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, disse que a ideia é ver como será possível chegar a um consenso nesta matériaA França pretende apertar a malha no que diz respeito a novas adesões a União Europeia.





Ana Paula Zacarias disse que a Comissão Europeia deverá apresentar uma proposta concreta até maio do próximo ano, quando da cimeira de Zagreb.