Alasca. Biden vai suspender as licenças de perfuração de Trump

O Ministério do Interior vai conduzir uma “análise completa” sobre as consequências ambientais das concessões atribuídas para explorar parcelas da mais área protegida dos Estados Unidos.





O Refúgio do Alasca é a casa de muitas espécies importantes como ursos polares e lobos. É considerado a última área de vida selvagem dos EUA.

A decisão de Trump de vender nove parcelas à agência Alaska Industrial Development and Export Authority (AIDEA) e duas pequenas parcelas a duas empresas para o alargamento da exploração de petróleo em cerca de 5% foi tomada em janeiro, poucos dias antes do fim do mandato.







Duas das parcelas atribuídas a AIDEA foram entretanto retiradas, de acordo com resultados definitivos revelados num comunicado de 19 de janeiro, dois dias antes da saída de Trump.





Durante a campanha eleitoral, Joe Biden prometeu proteger aquele habitat.







"O Presidente Biden acredita que os tesouros nacionais da América são os pilares culturais e económicos de nosso país", disse Gina McCarthy, conselheira do clima da Casa Branca, em comunicado.





Acrescenta McCarthy que a decisão nos últimos dias da Administração Trump podem ter mudado aquele habitat para sempre.







Os líderes tribais do Ártico já vieram enaltecer a decisão. "Quero agradecer ao presidente Biden e ao Departamento do Interior por reconhecer os erros cometidos contra nosso povo pelo último Governo e por nos colocar no caminho certo", disse Tonya Garnett, coordenadora de projetos especiais para o Governo Tribal da Aldeia Nativa de Venetie.





Já os senadores republicanos reagiram de forma inversa.referiu Lisa Murkowski, em nome de uma posição comum com Dan Sullivan, o deputado Don Young e o Governador Mike Dunleavy. Acrescentam que as licenças vendidas por Trump são válidas e não podem ser retiradas pelo Governo Federal.As companhias petrolíferas e dirigentes do Alasca tentam há trinta anos explorar os recursos da área protegida, argumentando que permitirá criar empregos e gerar receitas fiscais.Conforme um texto votado no fim de 2017 pelo Congresso, o Ministério do Interior aprovou em agosto um programa que abre caminho à perfuração de mais de 6.500 quilómetros quadrados de uma área costeira na fronteira com o Oceano Ártico.