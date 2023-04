Albaneses do Kosovo proclamam vitória em eleições locais

A Comissão Eleitoral do Kosovo garantiu no domingo que o partido no poder, Vetevendosje, que apoia o primeiro-ministro do Kosovo, o nacionalista Albin Kurti, ganhou nas autarquias de Mitrovica e Leposavic.

O Partido Democrático do Kosovo (oposição), também albanês kosovar, venceu em Zvecan e Zubin Potok, de acordo com resultados preliminares.

O novo autarca de Mitrovica, Erden Atiq, prometeu que será o representante "de todos os cidadãos". "Estamos prontos para todos os desafios. Um grande trabalho nos espera", acrescentou.

Depois do anúncio dos resultados, o vice-presidente da Lista Sérvia, principal formação política dos sérvios do Kosovo, Milan Radoicic, alertou que "a mensagem para aqueles que acreditam que com 1% ou 2% podem liderar os municípios do norte é que o povo sérvio nunca o permitirá".

A participação variou entre 1,06% em Leposavic e 5,78% em Zubin Potok, indicou a comissão eleitoral após o encerramento das mesas de voto.

No total, foram depositados 1.567 boletins de voto, 3,4% dos 45 mil cidadãos chamados às urnas nos municípios de Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic e Zvecan, numa zona onde nos últimos meses houve fortes tensões.

No Kosovo, os sérvios constituem uma minoria estimada em 5% da população, mas nestes quatro municípios são a grande maioria, estimada em mais de 95%.

A baixa participação era previsível depois de a Lista Sérvia ter apelado, na sexta-feira, para um "boicote geral" destas eleições antecipadas, considerando que não tinham sido criadas as condições mínimas para a realização do escrutínio.

Entre os dez candidatos a presidentes de câmara que concorriam a estas eleições, apenas um era de etnia sérvia.

As eleições foram convocadas após os representantes dos sérvios se terem retirado, em novembro, das instituições do Kosovo onde estavam representados, acusando de discriminação as autoridades albanesas kosovares.