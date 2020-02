Alcançado acordo que levará Vasco Cordeiro à presidência do Comité das Regiões

"Para os Açores é um passo importante e uma conquista importante. De acordo com o acordo político que será assinado hoje à noite e com a votação de amanhã [quarta-feira], eu só serei primeiro vice-presidente e futuramente presidente do Comité das Regiões porque sou presidente do Governo dos Açores. Esta é, desde logo, uma conquista e uma vitória dos açorianos", considerou o governante, falando aos jornalistas portugueses.

Vasco Cordeiro falava depois da sessão de constituição do sétimo mandato do Comité das Regiões Europeu.

O presidente do Governo dos Açores havia sido indicado em dezembro como candidato pelo Partido Socialista Europeu (PSE) à presidência do Comité das Regiões.

O comité, criado em 1994 na sequência da assinatura do Tratado de Maastricht, é a assembleia da UE dos representantes regionais e locais dos 28 Estados-membros, sendo atualmente composto por 350 membros efetivos, 12 deles portugueses.

A Comissão Europeia, o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu têm de consultar o Comité das Regiões quando elaboram textos legislativos sobre matérias em que as autoridades regionais e locais têm uma palavra a dizer.

Em causa estão áreas como o emprego, política social, coesão económica, transportes, energia ou mudanças climáticas.