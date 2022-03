Alegada proximidade a Israel motiva críticas ao presidente da Ucrânia

Além do pedido de Volodymyr Zelensky ao presidente dos Estados Unidos para poupar Abramovich das sanções , também o presidente do Memorial do Holocausto, o rabino chefe ashkenazi e o diretor do Centro Médico Sheba escreveram ao embaixador dos Estados Unidos em Israel em defesa do oligarca. De acordo com o, este pedido aconteceu semanas antes da invasão da Ucrânia, a 6 de fevereiro.



No entanto, o pedido de Dani Dayan, David Lau e Yitshak Kreiss ocorreu após a divulgação de notícias de que os Estados Unidos estariam a criar uma lista de pessoas e empresas a serem sancionadas, em caso de ataque russo.





Sancionar Roman Abramovich "seria injusto e impactaria negativamente Israel e o mundo judaico", esceveram as personalidades na carta a Tom Nides.



Na véspera da invasão da Ucrânia, o oligarca israelo-russo fez “uma doação de oito dígitos” ao Yad Vashem. “Esta parceria destaca a dedicação contínua à memória do Holocausto e ao combate contra o antissemitismo, e reforça a determinação do Yad Vashem para permanecer como guardião da memória precisa e baseada em factos da Shoah”, declarou a propósito do donativo Dani Dayan.



De acordo com o jornal The Times of Israel, o oligarca doou 500 milhões de dólares nos últimos anos para causas israelitas e judaicas, incluindo um movimento que financia o estabelecimento de colonatos em Jerusalém Ocidental, a Fundação Elad.



Os investimentos de oligarcas judeus russos que adquiriram a nacionalidade israelita em empresas de tecnologia e em imobiliário em Israel, apesar de não serem residentes habituais, são um facto comum. Muitos vêm apenas celebrar a Páscoa Judaica no deserto do Negev. “Vêem Israel como o local para estar caso o mundo à sua volta colapse”, explicou a jornalista Sophie Shulman, também ela com as nacionalidades israelita e russa.



