Alegado funcionário da Casa Branca revela movimento interno de resistência

Raquel Ramalho Lopes - RTP06 Set, 2018, 11:46 / atualizado em 06 Set, 2018, 11:52 | Mundo

Casa Branca tem uma presidência bicéfala, a que trabalha com Donald Trump e outra que trabalha “apesar dele” a favor dos Estados Unidos, concluiu-se a partir do artigo.









Nesta perspetiva, o Presidente faz tábua rasa dos ideais republicanos: “liberdade de pensamento, de mercados e de pessoas”, para seguir os seus verdadeiros impulsos, que são “anti-comércio e anti-democráticos”.





Sublinhando querer que a administração seja bem-sucedida, o autor do artigo refere que a liderança da Casa Branca já promoveu avanços em diversas áreas, entre as quais na desregulamentação, na reforma tributária e no exército.





“Mas estes sucessos chegam apesar – e não por causa do estilo de liderança do Presidente, que é impetuoso, contraditório, insignificante e ineficaz”, lê-se no jornal.





Neste contexto, o dever do movimento – que inclui “muitos nomeados por Trump” - é para com “o país”, já que “o presidente continua a agir de uma forma que prejudica a saúde da nossa república”.





“Prometemos fazer o que pudermos para preservar as nossas instituições democráticas enquanto frustramos os mais mal orientados impulsos até que Trump esteja fora” da Casa Branca, acrescenta.





As reuniões de trabalho na Casa Branca podem ser consideradas imprevisíveis, já que o Presidente “descarrila e entra em queixas repetidas, resultando a sua impulsividade em decisões mal tomadas, mal informadas e frequentemente imprudentes que precisam de ser corrigidas”.





Revelando que os funcionários da Sala Oval dizem ser “impossível de prever se (o Presidente) vai mudar de ideias de um minuto para o outro”, o autor do artigo escreve que “o comportamento errático” de Donald Trump seria “mais preocupante não fossem heróis desconhecidos”, por vezes retratados como vilões nos meios de comunicação social.





“Os Americanos devem saber que há adultos na sala. Identificamos completamente o que está a acontecer. E estamos a tentar fazer o que está certo, mesmo que Donald Trump não o faça. O resultado é uma presidência a duas vozes”, revela o autor do artigo.





A política externa é exemplo desta bicefalia: por um lado, Donald Trump demonstra “preferência por autocratas e ditadores”, como o russo Vladimir Putin e o norte-coreano Kim Jong-un, e revela pouca afeição pelos aliados históricos dos Estados Unidos; por outro lado, a restante administração segue outra via, uma em que a Rússia é chamada a prestar contas.





Ainda no domínio das relações com a Rússia, o artigo refere que o episódio da expulsão de espiões de Moscovo motivou queixas, “durante semanas”, de Donald Trump. O Presidente ofereceu resistência e tardou em expulsar os espiões, tendo muitas vezes reclamado por o terem obrigado a entrar em conflito com Vladimir Putin.





Alegando não querer “precipitar uma crise constitucional” que a destituição de Donald Trump implicaria, o autor do artigo diz que a ideia é “encaminhar a administração na direção certa até que – de uma forma ou doutra – termine”.





Jornal abre espaço para perguntas





O autor do artigo pediu para não ser identificado, mas o jornal refere que conhece o nome do “alto funcionário da administração Trump”. Caso o autor do artigo fosse tornado público, “o seu trabalho estaria comprometido”.





O jornal criou uma caixa de comentários, em que os leitores podem fazer perguntas sobre o artigo ou abordar a opção editorial do diário.

A reação de Donald Trump

O presidente norte-americano já publicou quatro tweets sobre o artigo.







Na primeira publicação, incluin a ligação apra uma declaração na Fox News em que critica o jornal e a sua opção de publicar um artigo anónimo.

The Failing New York Times! pic.twitter.com/SHsXvYKpBf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de setembro de 2018







Na segunda vez que publica na rede social sobre o tema, Donald Trumpo apenas escreveu “Traição?”.





Na terceira, questiona a existência do alegado “alto funcionário” avançando poder tratar-se de uma criação do The New York Times com base em fontes falsas. Admitindo a existência de tal funcionário, o Presidente dos Estados Unidos defende que o jornal deve “entregar” a pessoa por estar “em causa a Segurança Nacional”.





Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de setembro de 2018







Por fim, escreveu: “Estou a drenar o pântano e o pântano está a ripostar. Não se preocupem. Vamos vencer!”

I’m draining the Swamp, and the Swamp is trying to fight back. Don’t worry, we will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de setembro de 2018







“Quem trabalha com ele (Donald Trump) sabe que não está atrelado a qualquer princípio discernível que guie a sua decisão”, escreve o alegado alto funcionário da Casa Branca.Aludindo ao exemplo do recentemente falecido senador republicano Johhn McCain e ao apelo à unidade nacional feita na última carta ao país, o autor do artigo pede aos norte-americanos para que “se elevem acima da política” e “abandonem os rótulos” a favor deles próprios.A publicação de um artigo de opinião anónimo é uma iniciativa muito rara, nota o diário The New York Times. No entanto, justifica a opção editorial por ser esta a “única forma de dar uma perspetiva importante” aos leitores, protegendo a identidade da fonte.