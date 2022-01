Alegados colonos judeus atacam ativistas pró-palestinianos, incluindo israelitas

Dez pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Crescente Vermelho - organização equivalente à Cruz Vermelha no mundo muçulmano -- após o ataque, em que 15 colonos também atearam fogo a um veículo automóvel, como se pode ver em vídeos divulgados nas redes sociais sobre o caso.

Seis dos feridos eram ativistas israelitas que, com ferimentos na cabeça, foram transportados para um hospital da cidade israelita de Petah Tikva, indicaram as organizações a que pertencem.

Trata-se dos Rabinos pelos Direitos Humanos e da Coligação da Colheita de Azeitona, organizações israelitas que operam nos territórios palestinianos e que estavam hoje a ajudar agricultores palestinianos a plantar árvores.

Os colonos, que procediam do colonato ilegal próximo de Giv`at Ronen, fugiram do local antes de chegarem o exército israelita e a polícia, segundo testemunhas oculares.

"A polícia agirá com determinação e força para encontrar os infratores da lei, capturá-los e levá-los perante a justiça", declarou um porta-voz policial.

O Conselho Yesha, a organização que coordena as câmaras municipais dos colonatos israelitas na Cisjordânia, disse estar "horrorizado" com as "aberrantes imagens" do "ataque incomum", que "contradiz os valores do povo de Israel e prejudica os esforços do movimentos colono".

No entanto, os números mostram uma realidade diferente, já que um relatório recente da Agência de Segurança Interna Israelita (Shin Bet) reconhecia que a violência dos colonos aumentou cerca de 50% em 2021.

O Departamento de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) documentou no ano passado cerca de 500 ataques de colonos a propriedades e civis palestinianos, em contraste com os 360 ataques de 2020, tendo também aumentado a proporção destes atos violentos que causam vítimas.

"A chocante violência dos infratores da lei da Samaria (como Israel se refere a essa zona da Cisjordânia) deveria fazer disparar os alarmes. Isto levar-nos-á a um abismo sem salvação. Precisamos de educar e ter um diálogo profundo sobre as relações entre vizinhos, o Estado de direito e como queremos viver aqui", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yair Lapid, a propósito deste caso, na rede social Twitter.

O ataque de hoje, ao afetar cidadãos israelitas, suscitou reações de repúdio de vários deputados, sobretudo da esquerda, e também do centrista Lapid, de dentro do próprio Governo, mas normalmente estas condenações não ocorrem perante os ataques frequentes, quase semanais, de colonos a palestinianos.

De facto, o primeiro-ministro, Naftali Bennett, ex-líder colono que chegou a presidir ao Conselho Yesha, causou uma forte polémica em novembro passado ao considerar a violência dos colonos contra palestinianos como "minoritária", ao contrário da opinião de outros parceiros de Governo.