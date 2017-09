Alemães estão a afluir às urnas em dia de eleições

Foto: Stefanie Loos - Reuters

De acordo com Mário Rui Cardoso, jornalista da Antena 1, a maior afluência dos alemães às urnas pode dever-se ao apelo feito por Angela Merkel e Martin Schulz, que pediram que a ascensão da Extrema-direita fosse travada através do voto.



Na Alemanha, os especialistas acreditam que a abstenção elevada favorece o partido da extrema-direita, que apresenta uma base fiel de seguidores. As sondagens mostram que essa mesma base pode levar o partido ao terceiro lugar nas eleições.



Um outro fator que pode explicar a elevado afluência prende-se pessoas que não votavam antes, e que por razões de descontentamento, se dirigiram às urnas e votaram no partido populista.