Alemanha apoia António Guterres para um segundo mandato à frente da ONU

Num comunicado conjunto, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, destacaram o trabalho de Guterres à frente da ONU nos últimos anos e a sintonia em temas chave com o diplomata e antigo primeiro-ministro português.

"Congratulamo-nos por António Guterres estar novamente disponível para o cargo de secretário-geral da ONU", asseguraram Merkel e Maas no comunicado.

No texto, sublinharam que Guterres tem liderado a ONU "com mão firme" nos "tempos difíceis" que constituíram os últimos quatro anos, destacando a "habilidade" e a "visão de futuro", com a aposta no "fortalecimento da paz e da segurança".

"O Governo alemão tem trabalhado bem e com confiança com António Guterres em temas importantes, como as alterações climáticas, a saúde e os esforços para [se obter] um processo de paz na Líbia", acrescentam Merkel e Maas no documento.

Guterres anunciou recentemente, quase no termo do seu mandato, que está disponível para exercer por mais quatro anos o cargo de secretário-geral das Nações Unidas.