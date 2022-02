Alemanha aprova plano que põe fim à maioria das restrições em 20 de março

Os líderes alemães anunciaram hoje a decisão, coincidindo com os mesmos passos das vizinhas Áustria e Suíça, numa altura em que as estatísticas oficiais mostram que a taxa de infeção começou a descer no país.

"O pico já foi provavelmente atingido", disse Scholz.

A flexibilização consiste em começar com o desmantelamento de regras que impeçam as pessoas sem certificado de vacinação ou recuperação de visitarem lojas não essenciais e o levantamento dos limites a reuniões privadas entre pessoas vacinadas.

A partir de 04 de março, os requisitos para entrar em restaurantes e bares vão ser relaxados, sendo apenas necessário um teste negativo em vez de uma prova de vacinação ou recuperação mais um teste ou uma dose de reforço.

As restantes restrições de "longo alcance" devem ser abandonadas em 20 de março, segundo a presidente da Câmara de Berlim, Franziska Giffey. No entanto, o chanceler disse que o uso de máscaras e a distância de segurança permanecem em vigor.

À medida que a Alemanha avança no sentido de atenuar as restrições, as perspetivas de vacinação obrigatória parecem estar a diminuir.

Scholz pronunciou-se a favor da obrigatoriedade pouco antes de se tornar chanceler, em dezembro, mas a sua coligação de três partidos está dividida sobre o assunto e deixou a cargo do parlamento a apresentação de propostas.

Atualmente, não é claro quando os deputados vão votar na legislação.