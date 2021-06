Alemanha. CDU de Angela Merkel obtém vitória clara sobre a extrema-direita em eleição regional

Os conservadores alemães da CDU venceram as eleições regionais na Saxónia-Anhalt com uma vantagem confortável. A extrema-direita mantém o segundo lugar, mas bastante mais afastada do que previam as sondagens. Esta votação é encarada como uma projeção do que pode acontecer em Setembro, nas eleições legislativas, que vão pôr fim a 16 anos de governação de Angela Merkel.