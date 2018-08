Alemanha chega a acordo com Espanha para "devolver" migrantes

RTP08 Ago, 2018, 17:54 | Mundo

O acordo é o primeiro deste tipo a ser estabelecido e chega após confrontos sobre a política migratória entre a CDU de Angela Merkel e os aliados ultraconservadores bávaros.



Horst Seehofer, ministro alemão do Interior e líder da União Social-Cristã da Baviera (CSU, na sigla em alemão), tem feito vários esforços para diminuir a imigração no país.



Petermann declarou que o acordo assinado na segunda-feira permitirá que, a partir de sábado, os migrantes sejam enviados para Espanha num período de 48 horas.



Espanha não pediu nada em troca por receber os migrantes.



Um porta-voz do Governo espanhol afirmou que este documento integra uma série de acordos alcançados na última Cimeira Europeia das Migrações, em junho, e que vem dar resposta à exigência feita pela Alemanha.

Espanha é principal porta de entrada

Petermann revelou que a Alemanha se encontra a negociar acordos semelhantes com a Itália e a Grécia mas, ao contrário de Espanha, estes países têm feito exigências em troca do acolhimento de migrantes.Mais de 1,6 milhões de migrantes chegaram à Alemanha desde meados de 2014.



A Espanha tornou-se a principal porta de entrada de migrantes que fogem do continente africano. Nos primeiros cinco meses deste ano, chegaram ao país cerca de 19 mil requerentes de asilo, quase tantos como em todo o ano de 2017.



Merkel deverá reunir-se no fim de semana com Pedro Sanchez, primeiro-ministro espanhol, e o Governo alemão já anunciou que a migração será um dos temas a discutir.



Sanchez aceitou receber, no passado mês de junho, os 629 migrantes a bordo do navio Aquarius, depois de Itália e Malta terem recusado que a embarcação atracasse nos seus portos.



O primeiro-ministro espanhol já declarou que o seu país está empenhado em dar resposta à crise de refugiados que se tem vindo a agravar na Europa.